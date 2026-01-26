 / Eventi

A febbraio il carnevale arriva a Dronero e Caraglio [VIDEO]

Dragon e Dragonetta la prima domenica del mese sfileranno per le vie della bassa valle Maira, poi dal 6 all'8 toccherà a Cecilia e Roldano nel centro della val Grana

Prosegue la presentazione del carnvale cuneese a cura dell'Atl del Cuneese, che sostiene e promuove il territorio e le sue tradizioni.

Concluso gennaio, febbraio apre con il carnevale di Dronero, giunto alla 102esima edizione. 

Animerà le vie della bassa valle Maira domenica 1° febbraio. A sfilare saranno le maschere tradizionali, i nobili Dragon e Dragunetta, affiancati da paggi e damigelle, insieme a gruppi mascherati e divertenti carretti trainati a mano.

Appuntamento aperto a tutti a Caraglio, dal 6 all'8 febbraio per festeggiare il carnevale con Cecilia e Roldano, le maschere che animeranno la cittadina portando festa ed allegria, in compagnia del loro seguito. Domenica 8 febbraio, tradizionale Rogo del Ciciu e grande festa presso il Pelerin. 
 

Guarda le videointerviste per saperne di più:

