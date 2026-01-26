Ad Alba arriva la 5ª edizione di Ën-Pì, il Festival che unisce l'Europa attraverso la musica

Torna ad Alba il Festival Ën-Pì (Uno in più), giunto alla sua 5ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più innovativi dedicati all’incontro tra giovani, arti e scuola. Nato nel 2022 nell’ambito degli eventi del Centenario Fenogliano per raccontare la storia attraverso linguaggi nuovi e creativi, il Festival si è affermato nel tempo come spazio di co-creazione e sperimentazione in cui incontrare realtà ed esperienze artistiche e costruire nuovi percorsi condivisi. Tra gli artisti che hanno partecipato citiamo Ginevra di Marco e Francesco Magnelli, i Lou Tapage, Omar Mrad e i Santaré.

Nel 2024, nel riflettere sulla riqualificazione della Cittadella degli Studi di Corso Europa, il Festival ha ospitato l’inaugurazione dell’opera Porta di luce di Samuel Di Blasi e l’installazione dell’Historical Corner che ha promosso la Borsa di di studio omonima. Con il musical Teenage Thunder la manifestazione si è arricchita della dimensione International, grazie alla rete Erasmus+ EDA dell’Associazione Culturale Kora di Barbara Borra, direttore artistico e promotrice del Festival. L’edizione 2026 rappresenta un ulteriore passo nel processo di crescita, consolidando la dimensione interculturale e la collaborazione tra studenti, artisti e istituzioni educative europee.

Si parte il 25 febbraio alle ore 21 con ONE! al Teatro Sociale di Alba presso la Sala Abbado. ONE! è il cuore artistico del Festival: un musical originale realizzato dai ragazzi del corso di musical di Kora e de Il Teatrino guidati da Giovanna Stella - recitazione, Rossella Contu – coreografia e Barbara Borra – canto, insieme al coro islandese di Selfoss diretto dal M° Stefán Thorleifsson e al coro danese del Frederiksberg Gymnasium diretto dal M° Søren Hein Christensen. Sul palco si esibiranno 14 studenti italiani e oltre 78 coristi stranieri, in un progetto nato da una mobilità transnazionale Erasmus+ EDA e basato su un processo di co-creazione e dialogo interculturale.

Si prosegue il 26 febbraio alle ore 11 presso la Chiesa di San Domenico con un concerto per le scuole. Un concerto dedicato agli studenti delle scuole albesi con la partecipazione dei cori islandese, danese e del Liceo Leonardo da Vinci di Alba. L’evento rappresenta un’occasione di scambio educativo e artistico, finalizzata a rafforzare le partnership europee e a stimolare future collaborazioni transnazionali nel campo musicale e creativo.

Più tardi, alle ore 18, avrà luogo un incontro formativo, un momento di riflessione e confronto sulla collaborazione creativa come modello educativo e relazionale. Esperti europei racconteranno di esperienze e buone pratiche, tra cui MITOSI, opera dell’artista Samuel Di Blasi realizzata con gli studenti della Tammerkosken Lukio di Tampere (Finlandia). Durante l’incontro verrà inoltre presentato il libro MITOSI, pubblicazione d’arte che racconta la realizzazione del trittico omonimo in permanente a Piscina (To), ad Alba - Quartiere Masera e Tampere (Fi) attraverso le parole e le immagini dei protagonisti.

Il Festival Ën-Pì si conferma come un laboratorio culturale aperto alla città e alle scuole, capace di unire educazione, arti performative e dimensione europea. Attraverso la musica e la collaborazione creativa, la manifestazione promuove inclusione, cittadinanza attiva e dialogo interculturale, coinvolgendo giovani provenienti da diversi Paesi in un’esperienza artistica condivisa.

Il festival è realizzato con il patrocinio di Città di Alba, da un'idea di Associazione Culturale Kora, con il contributo di Erasmus+ e di Fondazione CRC, insieme a Il Teatrino e Tammerkosken Lukio. Media Partner Radio Alba.