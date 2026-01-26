Ad Alba i bambini diventano "Piccoli Esploratori del Verde": al via i laboratori nella natura

Prenderà il via a febbraio ad Alba il progetto “Piccoli Esploratori del Verde: dal Seme alla Natura”, promosso e realizzato da Le2impronte APS, un’iniziativa educativa dedicata ai più piccoli per avvicinarli al mondo delle piante, della biodiversità e del rispetto dell’ambiente.

Il progetto si sviluppa in due percorsi paralleli, pensati per differenti fasce d’età, ma uniti dallo stesso obiettivo: stimolare curiosità, consapevolezza e amore per la natura attraverso il gioco, l’esperienza diretta e la manualità.

Il primo percorso è rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni e prevede 4 laboratori pomeridiani che accompagnano i partecipanti in un vero e proprio viaggio “dal seme alla natura”. Attraverso momenti teorici, attività pratiche e giochi, i bambini scopriranno la germinazione delle piante, le loro esigenze vitali, il ruolo fondamentale degli insetti e l’importanza della biodiversità, fino a sperimentare la creazione delle “bombe di semi” come gesto concreto di cura dell’ambiente.

Accanto a questo, nasce “Piccoli Esploratori del Verde – Baby Edition”, un percorso dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni, pensato in modo dolce e sensoriale. I 4 incontri, che si svolgeranno al mattino con la presenza di un genitore, offriranno ai più piccoli un primo approccio alla natura attraverso racconti, colori, profumi e semplici esperienze pratiche, favorendo la scoperta condivisa e il legame genitore-bambino.

Entrambi i percorsi si svolgeranno presso la sede di Le2impronte APS ad Alba, in Viale Vico 6, nelle seguenti date: 14 e 21 febbraio, 14 marzo e 11 aprile.

Il progetto è aperto a singoli incontri o all’intero percorso e sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Con “Piccoli Esploratori del Verde”, Le2impronte APS conferma il proprio impegno nella promozione di esperienze educative che mettano al centro il benessere dei bambini, la relazione con la natura e la costruzione di una maggiore consapevolezza ambientale fin dalla prima infanzia.