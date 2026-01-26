Bel successo per il format “Muoviti Alba” che coinvolge grandi e piccoli in attività sportive e ludico motorie [FOTO]

Nuova tappa ieri, domenica 25 gennaio, di “Muoviti Alba”, iniziativa rivolta alle famiglie, che coinvolge grandi e piccoli in attività sportive e ludico motorie.

Nella nuova palestra di Parco Sobrino in piazzale Beausoleil, genitori e bambini hanno potuto scoprire la gioia di giocare insieme, guidati dagli animatori, e di cimentarsi nelle discipline del badminton, pickleball, ping pong e tennis, dopo una lauta merenda.

Numerosa la partecipazione e bell’occasione per conoscere da vicino alcune delle discipline che ad Alba hanno società strutturate, con attività rivolte a tutte le fasce di età: nel contesto erano presenti gli istruttori delle varie discipline e alcuni giovani atleti, portatori sani di entusiasmo e sportività.

Il format di incontri a cadenza mensile “Muoviti Alba” è improntato proprio sulla condivisione, per dare la possibilità ai più giovani di avvicinarsi a varie discipline sportive, come ha spiegato l’assessore allo sport del Comune di Alba Davide Tibaldi: “Abbiamo progettato un format itinerante dedicato alle famiglie all'interno dei centri sportivi cittadini. L’obiettivo è fare attività fisica come opportunità di scoperta e di condivisione. 'Muoviti Alba' è un’occasione unica per conoscere nuove discipline insieme a coach esperti, dove la competizione lascia il posto al piacere di imparare e di divertirsi”.

“Muoviti Alba” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba, in collaborazione con: Quartiere Piave, San Paolo Sport Alba ASD APS, Tennis Tavolo Alba, Alba Shuttle Badminton, GSR Ferrero Sezione tennis e con il supporto della Fondazione CRC.