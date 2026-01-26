Cuneo, il Municipio apre le porte ai cittadini: visite guidate gratuite il 30 gennaio

Torna venerdì 30 gennaio l’iniziativa “Municipio a porte aperte”, che prevede una giornata al mese di visite guidate alla scoperta della storia dell’edificio e degli ambienti in cui si lavora a servizio della città. Sarà possibile conoscere la storia del maestoso Salone d’Onore, passando dallo Scalone con le sue eleganti targhe, per poi visitare la Sala Giunta, quella del Consiglio e l’Ufficio della Sindaca.

Le visite sono realizzate da guide accreditate della ITUR s.c., che ha in appalto i servizi di apertura e visita guidata dei musei cittadini e della Torre Civica.

La mattina sarà riservata alle scuole, mentre il pomeriggio sarà dedicato a tutti i cittadini e turisti: partirà una visita guidata gratuita ogni ora (15.30, 16.30 e 17.30) con ritrovo nel cortile del Comune in via Roma 28.

Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a accoglienza.museo@comune.cuneo.it o chiamando lo 0171.634.175 (indicando comunque una mail per la conferma): le adesioni per il 30 gennaio sono già numerose e dunque rimangono pochi posti.

Visto l’ampio interesse, l’iniziativa è stata confermata anche per i mesi successivi. È già possibile prenotarsi per le nuove visite in programma, sempre al venerdì: il 27 febbraio, il 27 marzo, il 24 aprile e il 29 maggio.

I recapiti sono altrettanto validi per richiedere maggiori informazioni.