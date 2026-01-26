Cuneo, sabato 31 gennaio torna "Il Trovarobe": primo appuntamento del 2026

Sabato 31 gennaio, dalle 8 alle 18, sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza a Cuneo, si svolgerà “Il Trovarobe”, il tradizionale mercato dell’antiquariato e modernariato. L’evento, che si caratterizza per la contemporanea presenza di operatori del commercio su area pubblica e di venditori occasionali (hobbisti), si svolge l’ultimo sabato di ogni mese.
In Breve
lunedì 26 gennaio
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Attualità
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?