Eventi | 26 gennaio 2026, 11:14

Cuneo, sabato 31 gennaio torna "Il Trovarobe": primo appuntamento del 2026

Dalle 8 alle 18 sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza il tradizionale mercato dell'antiquariato e modernariato con espositori e hobbisti

Cuneo, sabato 31 gennaio torna &quot;Il Trovarobe&quot;: primo appuntamento del 2026

Sabato 31 gennaio, dalle 8 alle 18, sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza a Cuneo, si svolgerà “Il Trovarobe”, il tradizionale mercato dell’antiquariato e modernariato. L’evento, che si caratterizza per la contemporanea presenza di operatori del commercio su area pubblica e di venditori occasionali (hobbisti), si svolge l’ultimo sabato di ogni mese.

