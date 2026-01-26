Da Cuneo al mondo: Emmaus chiama a raccolta per la solidarietà internazionale

Emmaus Cuneo organizza, sabato 31 gennaio, nei propri mercatini solidali dell’usato di Boves, Cuneo e Mondovì, una vendita straordinaria di mobili, vestiti e oggetti vari a favore di Emmaus Internazionale per iniziative di solidarietà in varie parti del mondo.

Emmaus internazionale nasce nel 1960 per coordinare tutti le comunità e i gruppi Emmaus nati alla fine degli anni 40 per aiutare i senzatetto e le persone in difficolta.

Il 2 Febbraio del 1954 il fondatore del movimento fa un appello via radio per risvegliare le coscienze di fronte al dramma dei senzatetto. Un appello che ebbe un eco internazionale e un’adesione popolare massiccia.

Quello che successe dopo l’appello del 1954 viene ricordato ancora oggi come l’insurrezione della bontà, una rivoluzione dal basso che costrinse anche il potere a prendere in considerazione i bisogni e le esigenze dei più piccoli, dei più poveri.

Da quell’appello nascono comunità di accoglienza e vengono sostenute iniziative per i più poveri dal nord al sud del pianeta.

Quelle realtà formeranno poi le basi per il movimento Emmaus internazionale che ancora oggi, 72 anni dopo l’appello, con i suoi 400 gruppi in 40 paesi, è impegnato per combattere la miseria, la guerra, l’ingiustizia in molte parti del mondo.

Oggi più che mai è necessario che un’insurrezione della bontà ritorni per fare fronte alla crescente disumanizzazione, alle sempre più profonde disuguaglianze e all’arroganza di un potere piegato agli interessi particolari di pochi gruppi e di pochi ricchi a scapito della moltitudine che fatica a trovare i mezzi per sopravvivere e sempre più stremata da guerre, cambiamenti climatici, sfruttamento.

La vendita Straordinaria nei mercatini solidali Emmaus avrà i seguenti orari e, nell’occasione, degli sconti particolari nel mercatino di Boves:

Boves, via Mellana, 55: h 9/12 – 14/18 (sconti fino al 50% in alcuni settori)

Cuneo, via Dronero, 6: h 15,30/19

Mondovì, Piazza San Pietro, 1: h 9/12,30 – 15/19