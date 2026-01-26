Domani alla biblioteca civica di Trinità due film in occasione della “Giornata della Memoria”

In occasione della “Giornata della Memoria” e in memoria di tutte le vittime dell’Olocausto, la biblioteca civica di Trinità domani, martedì 27 gennaio, accoglierà gli alunni delle scuole per assistere alla proiezione del film “Un sacchetto di biglie”. Si tratta di una pellicola francese del 2017, un film storico diretto da Christian Duguay che si ispira al celebre omonimo romanzo di Joseph Joffo del 1973. I protagonisti sono i due giovani fratelli ebrei Joseph e Maurice, che inizialmente vivono una vita serena come ogni ragazzo dovrebbe fare, fino a quando la situazione cambia. A scuola, infatti, sono costretti a indossare segni distintivi sulla giacca della divisa, come tutti gli altri bambini ebrei; vengono esclusi e additati dai compagni, emarginati dagli amici che li guardano in modo diverso.

La visione del film sarà prima dedicata agli alunni della scuola primaria alle 9.45; successivamente a quelli della primaria, alle 14.

Alle 21, invece, la biblioteca riceverà anche la popolazione e per l’occasione vi sarà la presenza del Gruppo Alpini locale e degli amministratori comunali guidati dalla sindaca Ernesta Zucco per leggere alcuni passi del toccante libro di Antonella Romeo del 2014 dal titolo "La ragazza con la fisarmonica", incentrato su Esther Bejarano, sopravvissuta all'orchestra femminile del lager di Auschwitz, dal quale deriva anche un documentario a cura di Elena Valsania "Esther che suonava la fisarmonica nell'orchestra di Auschwitz".