FAI Cuneo presenta il calendario eventi per il 2026: appuntamento al Rondò dei Talenti per scoprire il programma

Un viaggio che comincia prima ancora di partire. La Delegazione FAI di Cuneo invita il pubblico e la stampa alla presentazione ufficiale del nuovo programma di attività per il 2026. L’appuntamento, che traccerà le rotte culturali dei prossimi mesi, si terrà mercoledì 4 febbraio alle ore 17:45 presso il Rondò dei Talenti in via Luigi Gallo,1 a Cuneo.

L'incontro sarà l'occasione per scoprire in anteprima il ricco calendario di eventi, visite esclusive e, soprattutto, i tanto attesi viaggi culturali. La programmazione 2026 della Delegazione è stata infatti pensata per coniugare la curiosità del viaggiatore con il rigore della divulgazione storica e artistica, proponendo itinerari che spaziano dalle meraviglie nascoste della Provincia Granda alle grandi mete del patrimonio italiano.

Il capo Delegazione FAI di Cuneo, Roberto Audisio, insieme a Giorgio Baravalle, organizzatore tecnico dei viaggi FAI, presenterà le novità della stagione, sottolineando lo spirito che anima queste iniziative: "Vogliamo che il 2026 sia un anno di ripartenza culturale e di stupore. Presentare il programma in anticipo significa permettere ai nostri iscritti e a tutti gli amici del FAI di pianificare un tempo di qualità, fatto di scoperte che lasciano il segno. Ogni viaggio e ogni gita che abbiamo inserito in calendario non è solo uno spostamento, ma un’occasione di approfondimento e di sostegno concreto alla nostra missione. Accanto agli itinerari a lungo raggio, abbiamo infatti previsto un fitto calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale: dalle aperture straordinarie di luoghi solitamente inaccessibili, fino a incontri e convegni con esperti di rilievo per approfondire la storia e l'arte delle nostre valli. Invitiamo tutti a partecipare a questo momento di condivisione per immaginare insieme le mete e i progetti dei prossimi mesi."

[Roberto Audiosio, capo Delegazione FAI di Cuneo]

Durante la presentazione verranno svelati i dettagli tecnici e le aperture delle prenotazioni per le gite di una giornata e per i viaggi di più giorni. Particolare attenzione sarà dedicata alle "chicche" del territorio cuneese, spesso meno note ma di straordinario valore, che la Delegazione intende valorizzare attraverso visite guidate speciali.

L’ingresso alla presentazione è libero (fino a esaurimento posti), ma rappresenta un momento privilegiato per chi desidera assicurarsi un posto nelle iniziative a numero chiuso e per conoscere da vicino i volontari che operano quotidianamente per la tutela della bellezza italiana. Al termine dell’incontro sarà possibile richiedere informazioni sul tesseramento 2026 e sui vantaggi riservati agli iscritti FAI per l’accesso ai Beni nazionali.