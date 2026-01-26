"L'inganno di Magritte", Perissinotto e D'Ettorre protagonisti delle Serate in biblioteca a Sommariva Perno

Secondo appuntamento per le "Serate in biblioteca 2026" a Sommariva Perno: giovedì 29 gennaio alle ore 21 la Biblioteca Civica "M. Marengo" (Piazza Europa 4) ospita gli scrittori Alessandro Perissinotto e Piero D'Ettorre, che presenteranno il loro ultimo romanzo "L'inganno di Magritte". Al centro della trama, l'avvocato Giacomo Meroni alle prese con un appassionante caso giudiziario dai risvolti inattesi. Una serata intensa, animata direttamente da due protagonisti della letteratura contemporanea.
L'incontro si inserisce nella rassegna promossa dal Centro Culturale San Bernardino, che dopo l'apertura con il dottor Luciano Bertolusso, propone tra gennaio e aprile un ricco calendario di eventi: presentazioni di libri, incontri dedicati alla salute e alla prevenzione (cure palliative, conoscenza dell'autismo), dibattiti su temi di attualità come il prossimo referendum confermativo.
Tra gli appuntamenti più attesi, il 12 marzo nella chiesa dello Spirito Santo (in collaborazione con la Parrocchia) interverrà monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo: partendo dai due capolavori d'arte conservati in paese – la Pietà di Martino Spanzotti e il "tondo" di scuola toscana di fine Quattrocento – offrirà riflessioni stimolanti sui temi contemporanei.
A chiudere la rassegna, il 10 aprile, sarà l'attore Paolo Tibaldi con la presentazione di "Vite di Langa e Roero", scritto insieme a Carlin Petrini: un viaggio emozionante nelle tradizioni del territorio.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Programma completo su www.centroculturalesanbernardino.it | Info: info@centroculturalesanbernardino.it – 339 8178347 (Andrea)