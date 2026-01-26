Risate, musica e solidarietà: Harold Haupwood anima il Teatro Salomone di Cherasco

Con il direttivo rinnovato e la presidenza del mattatore Maurizio Dogliani, l’Organizzazione di Volontariato culturale Harold Haupwood ritorna, sabato 31 gennaio alle ore 21, sul palco del Teatro Salomone di Cherasco per il consueto appuntamento con il varietà.

“Due risate in compagnia” è uno spettacolo leggero che unisce recitazione, intrattenimento, danza, musica, giochi per il pubblico e solidarietà con la partecipazione di alcune delle tante realtà associative cheraschesi: "I presepi di Cherasco", AVIS comunale Cherasco ODV, Associazione "Il Sorriso", Banda Musicale di Cherasco Mons. Calorio e "Il sole a mezzanotte".

Durante la serata, presentazione e distribuzione del calendario 2026 di Harold Haupwood con i disegni dei ragazzi delle classi seconda media di Cherasco, Roreto e Narzole dell’Istituto comprensivo Sebastiano Taricco. Il tema, sviluppato durante le ore di educazione artistica, è la Pace. Inoltre, verranno assegnati i buoni premio tra i partecipanti dell’iniziativa “I Presepi di Cherasco”, che da anni, nel periodo natalizio, decora i secolari platani del viale visconteo con presepi fatti in casa da famiglie, scuole e gruppi.

Al termine, sorprese e premi per il pubblico in sala.

Maurizio Dogliani, presidente dell’Organizzazione di volontariato culturale Harold Haupwood ODV: “Il 2025 è stato un anno di grandi soddisfazioni per l’Associazione: abbiamo portato la commedia 'Agenzia di Viaggi per l’altro mondo' a Bra e al prestigioso Teatro Milanollo di Savigliano, sostenendo cause benefiche grazie alla generosità del pubblico in sala che, al posto di pagare il biglietto dello spettacolo, lascia un’offerta in segno di solidarietà. Sicuramente nel 2026 porteremo il nostro spettacolo su altri palcoscenici, sempre con lo stesso spirito: divertirci, far divertire i nostri spettatori e aiutare chi più ha bisogno”.

L’ASSOCIAZIONE

L’organizzazione di volontariato culturale Harold Haupwood (www.haroldhaupwood.org) è nata ufficialmente il 18 aprile 2009, ma i suoi membri sono giovani di Cherasco e dintorni che, a partire dal 2005, organizzano manifestazioni culturali e ricreative. Una delle peculiarità di Harold Haupwood è il carattere inclusivo del suo ambiente: chiunque lo desideri può provare l’emozione di mettersi alla prova sul palcoscenico in un clima sereno, secondo le proprie aspirazioni e capacità. Nel corso degli anni, l’associazione si è impegnata in azioni benefiche e culturali promuovendo eventi e manifestazioni, in particolar modo spettacoli teatrali ed intrattenimento. Gli spettacoli sono finalizzati al reperimento di contributi a favore di altre associazioni di volontariato che perseguono obiettivi umanitari sul territorio provinciale.

Oggi Harold Haupwood conta circa trenta soci, dai dieci ai sessant'anni e oltre: tutti un po' giullari, comici, umoristi, visionari e creativi. La vita che ci crediate o no, ci ha assegnato un ruolo importante: far ridere e divertire la gente, le nostre tasche sono piene di buon umore da regalare. Crediamo nel potere del riso come antidoto all'odio e al terrore.