"Ritratto di nobildonna", Bruno Volpi presente il nuovo giallo alla libreria Stella Maris di Cuneo

La libreria Stella Maris di Cuneo, in via F. Cavallotti n°5, ospita la presentazione di "Ritratto di nobildonna", il nuovo romanzo giallo di Bruno Volpi. A dialogare con l'autore saranno Maura Anfossi, psicologa rogersiana e membro del Consiglio Generale della Fondazione CRC, che approfondirà gli aspetti psicologici dei personaggi, e Alba Basile.

L'evento, in programma per mercoledì 28 gennaio alle ore 18, si inserisce nel vivace panorama culturale di una città che, pur non avendo ottenuto il titolo di Capitale italiana del Libro 2025, non rinuncia alla propria vocazione letteraria. Una vocazione destinata a consolidarsi con l'apertura della nuova Biblioteca nell'ex Ospedale Santa Croce e che già oggi si manifesta attraverso iniziative diffuse nelle librerie cittadine: piccoli ma significativi presidi di approfondimento culturale in un'epoca dominata dal digitale.