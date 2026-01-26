Saluzzo festeggia i 150 anni dalla nascita del capitano Musso

Venerdì 30 gennaio 2026 il Comune di Saluzzo celebra i 150 anni dalla nascita in città di Mario Musso, avvenuta il 30 gennaio 1876. Capitano del 2° Reggimento Alpini dell’Esercito, Musso morì a Stranifer Alm il 17 settembre 1915 e fu decorato con la Medaglia d’oro al valor militare alla memoria nel corso della Prima guerra mondiale. La città di Saluzzo gli ha dedicato l’ex caserma di piazza Montebello, oggi centro culturale e sociale “Il Quartiere”.





Le celebrazioni si apriranno alle 17 con l’inaugurazione dei restauri, appena conclusi, dell’atrio dell’ingresso principale dell’edificio, dove è collocata anche la lapide in onore di Mario Musso. Un intervento attento e accurato che ha restituito all’ambiente le tinte e le decorazioni originarie, cancellate nel corso dei decenni da successive imbiancature. Colori e motivi ottocenteschi tornano così ad accogliere idealmente gli Artiglieri da montagna che utilizzarono spazi e cortili della caserma fino al 1991.

I lavori, seguiti per la Soprintendenza dal dottor Massimiliano Caldera, hanno visto per mesi la presenza dei ponteggi nell’atrio. Smontati all’inizio di dicembre, hanno lasciato nuovamente visibili volte e pareti “come un tempo”. La direzione dei lavori aveva programmato la conclusione del cantiere durante le vacanze natalizie, approfittando della chiusura del liceo “Soleri”, evitando così disagi a studentesse e studenti. Obiettivo centrato: tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 sono stati eseguiti gli ultimi ritocchi, fino alla definizione della data inaugurale.







All’inaugurazione interverranno il sindaco Franco Demaria, la giunta comunale, tecnici e funzionari del Comune, il dott. Massimiliano Caldera per la Soprintendenza, i restauratori, gli “inquilini” de “Il Quartiere” e la cittadinanza.

A seguire, dalle 18 nel Salone degli Specchi, si terrà la conferenza dello storico Giorgio Ferraris, sindaco di Ormea, dal titolo “Il capitano Mario Musso e il Battaglione Alpini Saluzzo nella Grande guerra”, con gli interventi del sindaco Demaria e del presidente dell’Ana sezione “Monviso” Enzo Desco.



Fin dai primi anni Duemila il Comune di Saluzzo ha avviato la trasformazione dell’ex complesso militare in una struttura civile: oggi ospita la Fondazione “Bertoni”, spazi espositivi, biblioteca, il liceo “Soleri Bertoni”, la Casa delle associazioni, lo Spazio giovani, la Ludoteca, il Centro Famiglie e molte altre realtà.

Un percorso di riqualificazione articolato in più fasi, che ha comportato manutenzioni straordinarie agli edifici e ai tetti, oltre alla rifunzionalizzazione dei cortili. Dallo scorso anno, tutti gli spazi de “Il Quartiere” risultano pienamente utilizzati.