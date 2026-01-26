 / Scuole e corsi

La società ciclistica di Trinità e la GS Passatore organizzano un corso di mountain bike per bambini e ragazzi

Scatterà ad aprile e proseguirà fino a giugno. Si terrà tutti i martedì sera al Parco Allea, aperte le iscrizioni

La società ciclistica di Trinità, in collaborazione con la scuola di ciclismo GS Passatore e la Fondazione Crf, propone un corso di mountain bike della durata di 10 lezioni dalle 18 alle 19.30 al Parco Allea e rivolto a due fasce d’età (dagli 8 ai 10 anni e 11-13 anni, con un massimo di 10 persone per corso). Si svolgerà da aprile a giugno, coprendo tutti i martedì. Per il mese di aprile nei giorni 7,14,21 e 28. A maggio il 5,12,19 e a giugno il 9 e 16.

La finalità del corso è lo sviluppo delle capacità coordinative – condizionali e l’acquisizione delle capacità tecniche necessarie per affrontare in sicurezza le differenti situazioni che si possono incontrare su percorsi ciclistici e sentieri naturali.

Gli istruttori sono tecnici della Federazione, formati per lezioni e allenamenti con tecniche specifiche, in base alle capacità acquisite, anche attraverso il divertimento e il gioco. 

Per il corso sono richiesti impegno, puntualità, una borraccia piena, una camera d’aria o gonfia e ripara, una bici in ordine, guanti, casco, occhiali, scarpe adatte e la visita del medico di base (l’agonistica non è obbligatoria). 

Il costo delle lezioni a ragazzo è di 50 euro. 25 euro è quello del tesseramento F.C.I., inclusivo di assicurazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Fabrizio al 335/6110337 o Silvio al 3397439630.

