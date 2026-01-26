Cina accelera sullo sviluppo di sistemi di previsione per eventi meteo estremi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina prevede di accelerare nel 2026 lo sviluppo di un nuovo tipo di sistema per migliorare la propria capacità di segnalare allerte contro eventi atmosferici e climatici estremi. E' quanto emerso in una conferenza nazionale sul lavoro meteorologico aperta lunedì.Chen Zhenlin, a capo dell'Amministrazione meteorologica cinese, ha affermato che il Paese sperimenterà un nuovo sistema di allerta tempestiva, servendosi dell'intelligenza artificiale per affinare le previsioni di tifoni e forti piogge e sviluppando nuovi prodotti previsionali per il meteo estremo.Chen ha inoltre osservato che, nell'ultimo anno, la Cina ha risposto in modo efficace ai disastri causati da condizioni meteorologiche estreme, fornendo in anticipo previsioni per la stagione delle alluvioni e riducendo gli errori nella previsione delle traiettorie dei tifoni. Le autorità meteorologiche hanno rafforzato il coordinamento con altri dipartimenti governativi per migliorare la preparazione ai disastri e la gestione delle risorse.Chen ha aggiunto che inoltre, nel 2026, gli sforzi si concentreranno sull'accelerazione dello sviluppo di un nuovo sistema di servizi meteorologici per l'agricoltura e sulla conduzione di un'indagine completa, nonchè sulla zonizzazione delle risorse climatiche agricole.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-