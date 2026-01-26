L’Italtennis brilla agli Australian Open, Sinner e Musetti ai quarti

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Per il quinto Slam di fila ci saranno due italiani nei quarti. La striscia vincente iniziata un anno fa a Melbourne prosegue anche agli Australian Open 2026, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che approdano fra i migliori otto del Major Down Under. Il fuoriclasse altoatesino, secondo favorito del tabellone e vincitore delle ultime due edizioni, fa suo il derby con Luciano Darderi: 6-1 6-3 7-6(2) in due ore e undici minuti di gioco. Sulla sua strada ora uno fra Ben Shelton e Casper Ruud. "Sono molto felice di essere di nuovo nei quarti di finale in un luogo così speciale per me, spero di continuare al meglio - il commento a caldo di Sinner - E' stato difficile oggi, siamo buoni amici fuori dal campo. Nel terzo set ho avuto chance non sfruttate per il break e il set è diventato equilibrato. Ho giocato bene gli ultimi punti sotto pressione". Nuovo record personale di ace per Sinner che ne mette a segno 19: "Sarebbe bello riuscire a migliorare sempre rapidamente, abbiamo cambiato qualcosina nel movimento. Secondo me c'è ancora margine per migliorare, ma sono soddisfatto di come sto servendo, già alla fine della scorsa stagione lo stavo facendo bene ma ora il colpo è ancora più stabile".Musetti, quinta testa di serie e mai così avanti in Australia, si è invece imposto su Taylor Fritz in tre set agli ottavi con il punteggio di 6-2 7-5 6-4 in due ore e quattro minuti di gioco. Sulla sua strada ci sarà ora Novak Djokovic, che a Melbourne ha vinto dieci dei suoi 24 Slam e che si presenterà più riposato visto che è andato avanti senza giocare, grazie al ritiro del ceco Jakub Mensik. "Mi sento molto orgoglioso e felice - le parole del 23enne carrarino - Ho giocato tante volte con Fritz e l'ultima volta a Torino aveva vinto lui. Oggi ho giocato con una mentalità diversa. Il servizio ha funzionato benissimo, da questo punto di vista ho giocato una delle mie migliori partite. Mi sento più energico e aggressivo, il mio coach cerca sempre di spingermi ad andare a comandare il gioco. Quando ho finito la stagione nel 2025, uno dei miei obiettivi era proprio iniziare bene il 2026. Non avevo mai passato la prima settimana a Melbourne". Musetti ha vinto solo uno dei dieci match giocati contro Djokovic, uscendo battuto dagli ultimi sei confronti.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).