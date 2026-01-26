 / 

Neonati sepolti, per la perizia Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere

(Adnkronos) -

Chiara Petrolini è stata ritenuta capace di intendere e di volere al momento dei fatti. È l’esito della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise di Parma e firmata dalle perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli sulla 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i due figli nel giardino della propria abitazione. I bambini erano nati rispettivamente nell'aprile del 2023 e nell'agosto del 2024. 

"Le conclusioni sono nel senso di aver ritenuto la signora Petrolini capace di stare in giudizio e aver ritenuto l'assenza di patologie psichiatriche, che possano avere inciso sulla capacità di intendere e di volere al momento dei fatti". Lo dice all’Adnkronos l’avvocata Monica Moschioni, che assiste Samuel Granelli, padre dei due bambini, costituitosi parte civile.  

 

 

