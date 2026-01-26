Tajani “Board of Peace? Meloni chiara, per ora ostacolo costituzionale”

ROMA (ITALPRESS) - "Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni hachiarito che per il momento l'Italia non entra a far parte delBoard of Peace". Lo ha detto il vicepremier e ministro degliEsteri Antonio Tajani, ospite di Ping Pong su Rai Radio1. "Ci sono limiti costituzionali invalicabili: l'articolo 11 dellaCostituzione e l'articolo 9 dello statuto del Board non rispettano il principio di parità tra i componenti. Se lo statuto del Board venisse modificato e venissero meno i vincoli costituzionali, allora potremmo discutere e valutare, nel momento opportuno", ha aggiunto. "Se si raggiunge la pace a Gaza grazie alla mediazione americana e se si raggiunge la pace in Ucraina grazie alla mediazione americana, perchè no? Donald Trump avrebbe i titoli per avere il premio Nobel. Vediamo come evolverà la situazione, ma se riuscisse a fare queste due mediazioni e a portare la pace sia in Ucraina sia a Gaza, avrebbe sicuramente i titoli", ha detto ancora Tajani.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-