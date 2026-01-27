 / Attualità

Attualità | 27 gennaio 2026, 19:00

Garessio: alla messa in suffragio dei Caduti presente anche il consigliere provinciale Pulitanò

Domenica 25 gennaio la celebrazione promossa dal Gruppo Alpini nella chiesa di Santa Caterina. Presenti anche l'Ana di Ceva e l'Associazione Nazionale Carabinieri

Il consigliere provinciale Rocco Pulitanò alla conclusione della messa in suffragio dei Caduti

Si è svolta nella mattinata di domenica 25 gennaio, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria in Borgo Ponte, la messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, promossa dal Gruppo Alpini di Garessio. Alla celebrazione ha preso parte anche il consigliere provinciale Rocco Pulitanò, in rappresentanza della Provincia di Cuneo.

La funzione religiosa ha rappresentato un momento di profondo raccoglimento e riflessione per la comunità garessina, che si è riunita insieme alle Penne Nere e ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri per rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita nei conflitti. Presenti alla cerimonia anche il presidente della sezione Ana di Ceva Fabrizio Carena e numerosi cittadini.

La partecipazione del consigliere provinciale Pulitanò ha voluto testimoniare la vicinanza della Provincia di Cuneo alle iniziative di commemorazione promosse sul territorio e il valore della memoria condivisa come fondamento per rafforzare il senso di comunità e di responsabilità collettiva, nel solco dei valori di pace, solidarietà e servizio che da sempre caratterizzano il mondo alpino.

cs

