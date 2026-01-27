La calligrafia torna protagonista: open day gratuito domani a Novellab

Un gesto antico che torna ad avere senso nel presente. Domani, mercoledì 28 gennaio, negli spazi di Novellab, è in programma un open day gratuito dedicato alla calligrafia, pensato come porta d’ingresso a un percorso che mette al centro la scrittura a mano, il tempo lento e la cura del segno.

L’incontro, in programma dalle 18.30 alle 20.30, permetterà ai partecipanti di avvicinarsi al corsivo elegante, sperimentando l’uso di inchiostro e pennino e riscoprendo un gesto che richiede attenzione allo spazio, al ritmo delle lettere e al movimento del corpo. Non una semplice attività tecnica, ma un esercizio di concentrazione e presenza, capace di favorire calma e consapevolezza.

Le serate calligrafiche, a cui l’open day introduce, sono pensate come un percorso flessibile: è possibile partecipare di volta in volta oppure scegliere una formula mensile, seguendo i propri tempi e ricevendo un’attenzione personalizzata all’interno del gruppo. Gli incontri sono aperti a tutti dai 14 anni in su e non è necessario portare materiali, che vengono forniti dagli organizzatori.

Un’occasione, dunque, per rallentare e tornare a un gesto semplice e concreto, in un’epoca dominata dalla velocità e dalla digitazione continua.

Per informazioni e prenotazioni:

Cinzia 320 5631522 – Valentina 333 2389767

info@novelab.it