Segnalazioni contro gli insegnanti, Gribaudo (PD): "Liste di proscrizione, sono atti di squadrismo"

“Fa più paura l’antifascismo insegnato piuttosto che il fascismo mai disimparato, come dice giustamente il professor Giorgio Peloso Zantaforni nel suo video di denuncia. Le liste di proscrizione di Azione Studentesca, costola giovanile del partito di Giorgia Meloni, sono gravi e preoccupanti”.
Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, sulla campagna di Azione Studentesca, portata nelle scuole di Cuneo e Alba, in cui si chiede di segnalare gli insegnanti di sinistra.
“Una schedatura del corpo docenti per le proprie idee personali ricorda, proprio nel Giorno della Memoria, i tempi bui del nostro Paese - prosegue la deputata cuneese - Atti di squadrismo del genere sono ancora più gravi a Cuneo e Alba, due città medaglie d’oro per la resistenza”.
“Nel frattempo Fratelli d’Italia e la presidente del Consiglio rimangono in silenzio: non serve condannare le persecuzioni di ieri, se oggi non si fa nulla contro azioni del genere” conclude Gribaudo.