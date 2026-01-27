Valdieri, cinque nuove fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti e gli atti vandalici

Più controllo sul territorio e tolleranza zero per chi abbandona rifiuti. Il Comune di Valdieri ha annunciato l'acquisto e l'imminente installazione di cinque nuove fototrappole di ultima generazione.

L'iniziativa risponde alle richieste di maggiore sicurezza espresse dai cittadini e punta a tutelare il decoro urbano e ambientale del territorio comunale.

I dispositivi saranno posizionati in punti strategici con una triplice finalità. La prima è la sicurezza: le fototrappole monitoreranno zone sensibili, fungendo da deterrente contro atti vandalici e attività illecite.

La seconda riguarda la tutela ambientale: una parte dei dispositivi sarà installata in prossimità delle isole ecologiche per contrastare i conferimenti irregolari e l'abbandono di materiali ingombranti fuori dai contenitori.

Infine, grazie alla tecnologia ad alta risoluzione, sarà più facile individuare i responsabili delle violazioni e procedere con le sanzioni.

«Con questo investimento facciamo un passo avanti decisivo verso una Valdieri più sicura e pulita», dichiara l'Amministrazione comunale. «Non si tratta solo di uno strumento di controllo, ma di un atto di rispetto verso la stragrande maggioranza dei cittadini che differenzia correttamente e cura il proprio territorio. La tecnologia ci permetterà di essere presenti anche laddove la vigilanza umana non può arrivare costantemente».