Cronaca | 27 gennaio 2026, 20:36

Cherasco, frontale tra auto e camion sulla SP7: automobilista incastrato nell'abitacolo

Sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco di Bra per estrarre la persona dalle lamiere

Immagine di repertorio

Nel corso della serata di oggi, martedì 27 gennaio, si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale 7, a Cherasco.

Intorno alle 19 un'automobile e un camion si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato violento e l'automobilista è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Bra, i cui operatori hanno lavorato per liberare la persona dalle lamiere. Le operazioni di soccorso si sono concluse poco dopo le 20. Presente sul luogo dell'incidente anche il personale del 118.

Non si conoscono le condizioni dei conducenti coinvolti né la dinamica dell'incidente.

