A Dronero il venerdì è tempo di Semi di Comunità

Nella sala Milli Chegai, all’interno del Progetto Dfactory, lo spazio creato per incentivare il protagonismo giovanile e associativo e incoraggiare a realizzare idee, proposte e attività per la collettività, dove bambini e ragazzi e genitori trovano offerte educative, sociali e culturali pensate apposta per loro, è in partenza il percorso rivolto a tutta la cittadinanza denominato “Semi di Comunità” per immaginare nuovi eventi e modalità di fruizione dello spazio condiviso.

L’iniziativa, pensata inizialmente per genitori e bambini da 6 a 11 anni come prosecuzione degli incontri del “Thé delle mamme e dei papà”, tenutisi nel corso del 2025, è stata estesa a tutte le persone, genitori, liberi cittadini,

membri di associazioni o gruppi informali che usufruiscono degli spazi, con l’obiettivo di coltivare e mettere a dimora piccoli semi di progettualità che potranno germogliare in azioni e iniziative condivise nello spazio della sala Milli Chegai.

Condurranno gli incontri le professioniste dello studio Madelica di Cuneo: Elisa Dalmasso, psicologa e psicoterapeuta, Carla Funari, professional gestalt counselor e Maddalena Tardivo, psicologa e psicoterapeuta. In affiancamento a loro un operatore Noau | officina culturale per portare in luce il presente dello spazio e accogliere le idee e le proposte che emergeranno e condividerle con l’amministrazione.

Per permettere la partecipazione ai genitori, durante gli incontri è previsto, sempre a cura di Noau | officina culturale un laboratorio creativo per un massimo di 15 bambini tra i 6 e gli 11 anni

Gli incontri si terranno di venerdì, il 30 gennaio, il 6 marzo, il 10 aprile e l’8 maggio dalle 17:30 alle 19:30. La partecipazione è gratuita, a fine incontro è previsto un aperitivo insieme.

Ai fini organizzativi si prega di prenotare tramite il form

https://forms.gle/hGVVh4wLczhW9i6s8 o scrivendo a

dfactory.zone@gmail.com

Lo Spazio Dfactory nasce da una coprogettazione tra Comune di Dronero, Noau | Officina Culturale, Cooperativa Momo, IC Giovanni Giolitti e Parrocchia SS. Andrea e Ponzio che ha portato l’ideazione di una strategia pluriennale di attività. Grazie alle risorse ottenute dal bando “Spazio Giovani” di Fondazione CRC è stato possibile finanziare i primi due anni di apertura, seguiti dalla terza annualità finanziata grazie a risorse di Fondazione CRT – bando “Il mio posto nel mondo”. Inoltre, fin dall’inizio, il Comune di Dronero ha sostenuto

con le proprie risorse parte delle attività svolte nello spazio.

Per maggiori informazioni sui servizi offerti visitare il sito internet www.dfactory.zone, scrivere a dfactory.zone@gmail.com o contattare il numero di telefono 389/7997867 (Giacomo).