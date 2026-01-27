 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 27 gennaio 2026, 15:27

Cena Solidale a Pollenzo: quattro Chiocciole Slow Food insieme per il diritto allo studio

Martedì 3 febbraio le Tavole Accademiche dell'Università di Scienze Gastronomiche ospitano una serata benefica promossa dalla Comunità Laudato Si' Bra 2, con i saluti di Carlo Petrini e il contributo delle più rinomate osterie piemontesi e liguri

L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, immagine di repertorio

L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, immagine di repertorio

La Comunità Laudato Si' Bra 2, in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, organizza una serata all'insegna della solidarietà e dell'alta cucina. Martedì 3 febbraio, alle ore 19.30, le Tavole Accademiche dell'ateneo pollentino si trasformeranno in un palcoscenico gastronomico d'eccezione, dove la buona tavola si unirà a una causa di grande valore sociale.

A rendere speciale l'appuntamento sarà la presenza di Carlo Petrini, presidente dell'Università di Scienze Gastronomiche e fondatore di Slow Food, che porterà i suoi saluti ai partecipanti, sottolineando l'importanza dell'iniziativa.

La cena sarà preparata a più mani da quattro osterie insignite della prestigiosa Chiocciola Slow Food, simbolo di eccellenza gastronomica e rispetto per la tradizione: Antiche Sere di Torino, 'l Bunet di Bergolo, Boccondivino di Bra e Baccicin dü Carü di Mele, insieme alle Tavole Accademiche di Pollenzo. Ad accompagnare le portate, i vini offerti da due cantine d'eccellenza del territorio: Malvirà di Canale e La Spinetta di Castagnole Lanze.

Il ricavato della serata sarà interamente destinato al finanziamento di borse di studio per studenti internazionali, promuovendo concretamente il loro diritto alla formazione e all'accesso a un'istruzione di qualità.

La partecipazione all'evento prevede un'erogazione liberale minima di 80 euro a persona, deducibile a norma di legge. La prenotazione si intende confermata previo versamento della quota tramite Satispay o bonifico bancario intestato a Comunità Laudato Si' Bra 2 OdV (IBAN: IT08L0538746040000003611286), indicando nella causale il numero di partecipanti.

L'accesso alle Tavole Accademiche avviene da piazza Vittorio Emanuele, con possibilità di parcheggio in piazza Edoardo Mosca.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 335 1096107, 348 9792545 o 348 9792546.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium