Cena Solidale a Pollenzo: quattro Chiocciole Slow Food insieme per il diritto allo studio

La Comunità Laudato Si' Bra 2, in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, organizza una serata all'insegna della solidarietà e dell'alta cucina. Martedì 3 febbraio, alle ore 19.30, le Tavole Accademiche dell'ateneo pollentino si trasformeranno in un palcoscenico gastronomico d'eccezione, dove la buona tavola si unirà a una causa di grande valore sociale.

A rendere speciale l'appuntamento sarà la presenza di Carlo Petrini, presidente dell'Università di Scienze Gastronomiche e fondatore di Slow Food, che porterà i suoi saluti ai partecipanti, sottolineando l'importanza dell'iniziativa.

La cena sarà preparata a più mani da quattro osterie insignite della prestigiosa Chiocciola Slow Food, simbolo di eccellenza gastronomica e rispetto per la tradizione: Antiche Sere di Torino, 'l Bunet di Bergolo, Boccondivino di Bra e Baccicin dü Carü di Mele, insieme alle Tavole Accademiche di Pollenzo. Ad accompagnare le portate, i vini offerti da due cantine d'eccellenza del territorio: Malvirà di Canale e La Spinetta di Castagnole Lanze.

Il ricavato della serata sarà interamente destinato al finanziamento di borse di studio per studenti internazionali, promuovendo concretamente il loro diritto alla formazione e all'accesso a un'istruzione di qualità.

La partecipazione all'evento prevede un'erogazione liberale minima di 80 euro a persona, deducibile a norma di legge. La prenotazione si intende confermata previo versamento della quota tramite Satispay o bonifico bancario intestato a Comunità Laudato Si' Bra 2 OdV (IBAN: IT08L0538746040000003611286), indicando nella causale il numero di partecipanti.

L'accesso alle Tavole Accademiche avviene da piazza Vittorio Emanuele, con possibilità di parcheggio in piazza Edoardo Mosca.