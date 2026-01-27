Dal 31 gennaio e fino al 7 febbraio San Biagio 2026 a Revello: la festa che abbraccia la tradizione ma non rinuncia a uno sguardo al futuro

La forza di una tradizione è fatta di ciò che resta sempre uguale a se stesso e proprio per questo continua a piacere, coinvolgere, emozionare. La forza della tradizione, a Revello, si respira ogni anno con la Festa di San Biagio: la più amata, la più partecipata, la più attesa. Perché sa di passato, di storia, di “come eravamo” e anche di continuiamo a essere.

Forte di questo, la Pro Loco di Revello – ancora una volta – ha saputo rispettare e valorizzare questa preziosa tradizione senza, però, rinunciare a qualche novità nel ricco programma che si apre sabato 31 gennaio e si chiude sabato 7 febbraio.

La prima, tra le novità, riguarda la location: il Pala San Biagio, infatti, sarà allestito in via Volo n° 2, uno spazio ampio e adeguato, e non più nell’area adiacente il Bocciodromo.

«La scelta di cambiare la location è stata purtroppo conseguenza del mancato accordo con la locale società di calcio sull’utilizzo dell’area dove negli ultimi anni era stato allestito il Pala San Biagio, nonostante le molte alternative a essa proposte per compensare il mancato utilizzo dell’impianto durante i giorni della festa. Per fortuna, l’Ospedale San Chiaffredo che è proprietario dell’area sulla quale si svolgeranno i festeggiamenti è stato ben lieto di ospitarci evidenziando l’importanza della collaborazione tra realtà che operano sullo stesso territorio – le parole di Elia Tevino, presidente della Pro Loco –. Siamo, dunque, pronti ad accogliere le centinaia di persone che risponderanno presente al nostro invito. Come da nostra consuetudine, infatti, il programma è ricco e variegato e soprattutto “parla” ai revellesi e non di tutte le età: dai bambini ai giovani, dagli amanti del buon cibo fino a quelli del liscio. Siamo certi che ci sarà almeno uno degli appuntamenti che per ciascuno sarà imperdibile. E, per questo, vi aspettiamo numerosi, dal Ballo in Maschera che apre le danze fino alla Cena delle Leve che chiude i festeggiamenti». Ecco una delle grandi novità, pensata per radunare i revellesi di ogni età.

Domenica 1° febbraio torna anche la storica “Corrida” con il nome di Revello’s Got Talent, anche CECY Onlus torna sul palco con la serata di beneficenza del lunedì con la compagnia teatrale “D’la Vila” di Verzuolo. A proposito di tradizione, lunedì 2 febbraio spazio al Gran Veglione di San Biagio con l’orchestra Sonia De Castelli mentre il mercoledì Fiera Agricola e la mitica Polenta di San Biagio distribuita presso il Pala San Biagio.

Completano le proposte la serata del sabato dedicata alla presentazione delle maschere del paese e di tutto il territorio, la serata di mercoledì 4 con la band “Firme d’Autore” e di venerdì 6 febbraio con il Winter Vibes Party – special guest Ludwig.

A proposito di maschere… padroni di casa al Pala San Biagio saranno come da consuetudine Ruchin (Matteo Rosso, che sostituisce Marco Rubiolo), Biasina (Jessica Formiglia, “promossa” dopo l’esperienza da damigella che succede a Cristina Agù) e le damigelle Cristina Agù e la new entry Sabrina Miretti, che subentra a Giorgia Cappellino.

Per la prenotazione delle cene e delle serate rivolgersi a Bar Bocciodromo e Excalibur Burger Pub: quest’ultimo sarà presente tutte le sere all’esterno del Pala San Biagio con servizio panini e hamburger.

Il messaggio per la Festa di San Biagio del Sindaco di Revello, Paolo Motta:

«La festa di San Biagio rappresenta per la nostra comunità non solo una ricorrenza religiosa di profonda devozione, ma anche un momento di identità collettiva, in cui riscopriamo le nostre radici e il senso di appartenenza al paese di Revello. È una tradizione che si rinnova ogni anno, capace di unire le generazioni, di far incontrare le famiglie e di accogliere con gioia anche chi viene da fuori per condividere con noi questa atmosfera speciale.

La nostra Amministrazione è particolarmente orgogliosa del lavoro svolto dall’Associazione Turistica Pro Loco che, con impegno e passione, ha contribuito all’organizzazione di un programma ricco e variegato. Gli eventi in calendario toccheranno tutti gli aspetti della nostra vita comunitaria — dalla cultura alla musica, dall’enogastronomia alla spiritualità — offrendo occasioni di incontro, divertimento e riflessione per persone di ogni età.

San Biagio, oltre a essere il nostro patrono, è simbolo di protezione, di solidarietà e di speranza: valori che oggi più che mai sentiamo il bisogno di coltivare. Invito ogni cittadino, ogni famiglia e ogni visitatore a partecipare attivamente, a vivere appieno questa festa fatta di tradizione, fede e amicizia.

Un ringraziamento sentito va a tutti i volontari, alle associazioni che, con entusiasmo e spirito di collaborazione, hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione. È grazie a loro se Revello riesce, anno dopo anno, a mantenere vive le sue tradizioni e a trasmettere un messaggio di comunità e accoglienza che ci rende orgogliosi.

Mi auguro che anche quest’anno la Festa di San Biagio possa essere un momento di serenità e di rinnovata fiducia per tutti noi»