Domenica 1 febbraio Music For Family: quando la musica incontra la magia della sabbia

La Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo invita bambini e famiglie a vivere un’esperienza unica con il primo appuntamento di Music for Family – in viaggio tra suoni e fantasia, in programma domenica 1 febbraio 2026 alle ore 15.30 presso la sede di via dell’Annunziata 1 B.

Uno spettacolo poetico e coinvolgente, pensato per i bambini dai 3 agli 11 anni, dove la musica dal vivo e la Sand Art si fondono per dare vita a un racconto fatto di emozioni, colori e immaginazione.

Al pianoforte a quattro mani si esibiranno Lorenzo Martini e Andrea Vigna Taglianti, mentre la sand artist Nadia Ischia creerà dal vivo suggestive immagini di sabbia, trasformando i suoni in figure, sogni e paesaggi fantastici.

Un vero viaggio sensoriale che stimola la fantasia dei più piccoli e regala agli adulti la meraviglia di tornare bambini, anche solo per un pomeriggio.

Un’occasione per ascoltare, guardare, emozionarsi insieme e scoprire come la musica possa diventare gioco, racconto e magia.

L’iniziativa fa parte delle attività della Fondazione dedicate alle famiglie, con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla musica in modo creativo, accessibile e coinvolgente.

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: ritmi@consonanteapm.it - Tel 0175 47031

Costo: 8 € a persona

Un appuntamento da non perdere per chi vuole regalare ai propri bambini un’esperienza che unisce arte, emozione e fantasia.