Giornata della Memoria, due film per le scuole al Cinema Lanteri di Cuneo

In occasione della Giornata della Memoria 2026, l'Associazione Partigiana Ignazio Vian e il Centro culturale don Aldo Benevelli propongono due proiezioni cinematografiche per le scuole secondarie di secondo grado, in collaborazione con il Cinema Lanteri di Cuneo.

Un'iniziativa che vuole coniugare il dovere della memoria con quello della verità storica: l'Italia non fu solo spettatrice, ma alleata della Germania nazista, e senza la collaborazione dei fascisti non ci sarebbero stati così tanti deportati italiani.

Giovedì 29 gennaio, alle ore 8:30 e alle 11, sarà proiettato "Il dono più prezioso", un film che ricorda come il tarlo della disumanità e del razzismo sia sempre in agguato, ma possa trovare opposizione. Una storia che parla del pianto di un bambino che non può restare inascoltato e che deve potersi trasformare, seppur con fatica, in un sorriso.

Venerdì 30 gennaio, agli stessi orari, sarà la volta di "Elena del ghetto", che racconta la storia di Elena Di Porto: ribelle, refrattaria alle regole inutili, la cui discriminazione non inizia con il rastrellamento nel ghetto di Roma, ma nel momento in cui decide di non essere come le altre donne del suo tempo.

Due film capaci di parlare ai giovani di oggi, dimostrando che non è vero che la ragione sta sempre col più forte e che si può imparare a vivere con gli occhi, la mente e il cuore aperti, osservando ciò che accade vicino e lontano, assumendosi ciascuno la propria parte di responsabilità.

Una memoria da condividere per ribadire che non può esserci spazio per Stati che calpestano libertà e diritti, per società che discriminano, dividono e perseguitano. E per ricordare, come insegna la Costituzione, che non esiste destino individuale slegato da quello collettivo.