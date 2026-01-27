Rifreddo, il cinema diventa esperienza collettiva: parte la rassegna "Filmentali" con Jojo Rabbit

Sabato 31 gennaio prende avvio a Rifreddo la rassegna 'Filmentali: proiezioni interiori', un ciclo di appuntamenti che propone il cinema come esperienza collettiva e spazio di riflessione condivisa. Il primo incontro è dedicato alla proiezione di Jojo Rabbit, film di Taika Waititi che affronta il tema della libertà attraverso una narrazione ironica e profondamente umana.

La rassegna nasce con l’intento di restituire al momento della visione un tempo disteso e partecipato, capace di andare oltre il consumo individuale del film. Ogni proiezione è infatti seguita da un momento di confronto guidato da Gaia Giovine Proietti, facilitatrice ed esperta di pratiche filosofiche, che accompagna il pubblico in un dialogo aperto e accessibile, in cui emozioni, domande e punti di vista possono emergere e circolare liberamente.

Il tema della prima edizione, Racconti di libertà, attraversa storie che interrogano la libertà come scelta, come resistenza, come possibilità di cambiamento e di relazione con l’altro. In questo quadro, Jojo Rabbit racconta il percorso di un bambino cresciuto all’interno di un sistema ideologico rigido, che viene messo in crisi dall’incontro con ciò che è diverso e inatteso. Attraverso lo sguardo dell’infanzia e il linguaggio della satira, il film solleva interrogativi profondi sui meccanismi della propaganda, sull’educazione all’odio e sulla possibilità di disimparare ciò che viene imposto.

La proiezione si terrà presso il Rifreddo Landscape Lab e si concluderà con un momento conviviale, pensato per proseguire informalmente il dialogo e favorire l’incontro tra i partecipanti. L’iniziativa è a ingresso gratuito e rivolta a un pubblico a partire dai 16 anni; è consigliata l’iscrizione per partecipare.

Filmentali: proiezioni interiori è un progetto promosso da Giovani di Turno ETS, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e con il contributo di Fondazione CRC.

Per partecipare è gradita la prenotazione tramite modulo di iscrizione, disponibile sui canali social ufficiali di Giovani di Turno ETS.