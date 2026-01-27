Bongioanni e Cuneo Granda Volley: presentata alla Maison Bongioanni la nuova partnership [VIDEO]

Si è svolta martedì 27 gennaio, presso la Maison Bongioanni di San Defendente di Cervasca, la presentazione ufficiale della nuova partnership tra Bongioanni e Cuneo Granda Volley, alla presenza dell’intera squadra che milita nel campionato di Serie A1 femminile.

Nel corso dell’incontro sono state presentate e consegnate ufficialmente le nuove maglie da gara, della capitana Noemi Signorile e di Safa Allaoui, che da questa stagione riporteranno il logo Bongioanni sul fianco, sancendo l’avvio di una collaborazione che unisce impresa e sport nel segno di valori condivisi come impegno, spirito di squadra ed eccellenza.

Chi è Bongioanni

Fondata nel 1907, Bongioanni è una storica azienda italiana specializzata in sistemi per il riscaldamento, la climatizzazione e le soluzioni ibride ad alta efficienza, con una produzione fortemente radicata sul territorio e orientata all’innovazione sostenibile.

Negli ultimi anni l’azienda ha intrapreso un importante percorso di evoluzione tecnologica che ha trovato una tappa significativa nella recente inaugurazione della nuova linea produttiva dedicata alle pompe di calore Alpina, realizzata nello stabilimento di Borgo San Dalmazzo. Un investimento strategico che rafforza il posizionamento di Bongioanni come realtà industriale Made in Italy – e Made in Cuneo – capace di competere a livello nazionale in un mercato sempre più dominato da produzioni extra UE.

Un incontro tra eccellenze del territorio

La partnership tra Bongioanni e Cuneo Granda Volley nasce dalla volontà di sostenere una realtà sportiva che rappresenta il territorio cuneese ai massimi livelli della pallavolo italiana, condividendo valori quali determinazione, crescita continua, attenzione alle persone e senso di appartenenza.

La Maison Bongioanni ha fatto da cornice a un momento di incontro e dialogo tra azienda, atlete e staff tecnico, rafforzando il legame tra mondo produttivo, sport e comunità locale.

Bongioanni e lo sport: una tradizione che continua

Il rapporto tra Bongioanni e lo sport è parte integrante dell’identità del marchio. Già dagli anni ’90 l’azienda ha legato il proprio nome a importanti realtà sportive (Torino Calcio, Olimpia Basket Milano, Cuneo Volley, la Brunero-Bongioanni di ciclismo), e molti sport “minori” dal rally al paracadutismo alle bocce e molti altri, contribuendo a costruire una comunicazione fondata su passione, sacrificio e gioco di squadra.

Un impegno che prosegue ancora oggi attraverso:

• la nuova partnership con il Cuneo Granda Volley;

• la sponsorizzazione della squadra professionistica di ciclismo femminile BePink con partecipazione alle principali gare internazionali, tra le quali Giro d’Italia, Vuelta a España, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre;

• il sostegno alla Granfondo Alpi del Mare - Mondovì, manifestazione ciclistica di rilievo nazionale che unisce sport, paesaggio e promozione delle Alpi Cuneesi e che dal 2026 farà parte del prestigioso circuito internazionale L’Étape Series by Tour de France.

Attraverso queste iniziative, Bongioanni conferma una visione dello sport come veicolo di valori positivi e strumento di connessione autentica con il territorio.

“Questa partnership rappresenta per Bongioanni molto più di una sponsorizzazione: è l’incontro tra due realtà che condividono valori profondi come il lavoro di squadra, l’impegno quotidiano e il forte legame con il territorio. Sostenere il Cuneo Granda Volley significa investire nelle persone e nello sport, con una particolare attenzione alla valorizzazione dello sport femminile, che riteniamo un ambito fondamentale di crescita, talento e professionalità. Crediamo fortemente nello sport femminile come veicolo di modelli positivi, di inclusione e di sviluppo culturale, capace di esprimere ai massimi livelli competenza, determinazione e spirito di squadra. Un impegno che si inserisce in una visione più ampia di responsabilità sociale d’impresa e che contribuisce a costruire un futuro fondato su passione e responsabilità, assicurando al contempo al nostro marchio una visibilità a livello nazionale”, ha dichiarato Flavio Borgna, Amministratore Delegato di Bongioanni e grande appassionato di sport.

Alle parole di Borgna hanno fatto eco quelle dei co-presidenti Bianco e Manini: “Accogliamo con grande entusiasmo nella nostra famiglia una realtà come quella di Bongioanni. Per noi è motivo di orgoglio aver trovato una partnership con un marchio che condivida con noi i valori sportivi che sono alla base di Cuneo Granda Volley. In particolare siamo felici che il territorio ci stia riconoscendo come un’opportunità importante di visibilità, come quella che può dare il campionato di Serie A1 femminile, sia locale che nazionale. Siamo sicuri che questo legame possa aiutare entrambi le parti a crescere”.

La presentazione si è conclusa con le fotografie ufficiali della squadra con le nuove divise e un momento conviviale, suggellando l’inizio di una partnership destinata ad accompagnare il Cuneo Granda Volley nel prosieguo della stagione sportiva.