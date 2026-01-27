Judo Cuneo protagonista al Trofeo Alpe Adria: bronzo per Sanna all'esordio tra i Cadetti

Dal 23 al 25 gennaio si è svolta a Lignano Sabbiadoro (UD) la trentunesima edizione del Trofeo Alpe Adria, blasonata competizione internazionale di judo. L'ASD Judo Cuneo ha partecipato con sei atleti agonisti: tre nella categoria Under 21 (Elisabetta Barili -52kg, Giacomo Bersezio -81kg, Akmel Segbedji -100kg) e tre nella categoria Under 18 (Leonardo Ambrosio -66kg, Maria Matei Turcanu -63kg, Gianluca Sanna -66kg).

Il torneo ha evidenziato un livello agonistico decisamente elevato, impegnando severamente i cuneesi che, nonostante alcuni errori, sono stati all'altezza della situazione grazie all'impegno profuso negli allenamenti e alla compattezza del gruppo: qualità fondamentali per aspirare in futuro al raggiungimento di risultati sempre più ambiziosi.

Barili e Segbedji sono stati sconfitti al primo turno e purtroppo non sono stati recuperati, trovandosi in un girone con avversari abituati a competizioni internazionali di alto livello. Bersezio ha invece vinto due incontri, conquistando punti preziosi per il dan.

Tra gli Under 18, Ambrosio è stato fermato al primo incontro per un errore da squalifica che ha vanificato un promettente prosieguo di gara: esperienze che contribuiscono comunque a crescere sotto molti punti di vista, non solo sportivi. Matei Turcanu ha concluso al settimo posto dopo aver vinto tre incontri su cinque, in una giornata ricca di soddisfazioni.

Il risultato più brillante porta la firma di Sanna che, alla sua prima gara da Cadetto, si è appeso al collo un bronzo molto pesante dopo aver superato sei avversari su sette: un solo errore gli è costato la finale di categoria, ma l'esordio nella nuova classe è stato più che positivo.

Lo staff tecnico dell'ASD Judo Cuneo ringrazia gli atleti per i risultati ottenuti e per la passione con la quale si esprimono in questa disciplina, sia durante gli allenamenti che negli incontri. Chiunque volesse unirsi al team può raggiungerli nella palestra in via XX Settembre, presso la scuola primaria Luigi Einaudi.