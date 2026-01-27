E' prevista da stasera, martedì 27 gennaio, alle 20 la chiusura tecnica del colle della Maddalena.
L'interruzione al traffico tra le progressive Km 53+330 (località Argentera) e Km 59+708 (Confine di Stato) rimarrà in vigore fino a cessata necessità.
Disposta da Anas in via precauzionale in vista dell'allerta meteo prevista nelle prossime ore, emessa da Arpa Piemonte con il Bollettino di Allerta n° 367/2025 e considerata l’evoluzione delle previsioni metereologiche.
La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.
In Breve
giovedì 29 gennaio
mercoledì 28 gennaio
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Sanità
Viabilità | 27 gennaio 2026, 16:39
Colle della Maddalena: stasera alle 20 chiusura tecnica in vista dell'allerta meteo
L'interruzione al traffico rimarrà in vigore fino a cessata necessità
E' prevista da stasera, martedì 27 gennaio, alle 20 la chiusura tecnica del colle della Maddalena.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?