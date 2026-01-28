Carnevale a Paesana, la Pro Loco premia i carri allegorici più originali

Nell'ambito del Carnevale Paesanese, che vivrà il suo momento centrale nel raduno di domenica 1° marzo, la Pro Loco Paesana organizza una premiazione dedicata ai carri allegorici, grandi e piccoli.

La giornata di domenica rappresenterà il cuore della festa: il raduno dei carri allegorici, la presenza delle maschere storiche, musica, colori e il tradizionale pranzo con polenta e spezzatino a cura degli Alpini, dalle ore 10 del mattino fino al pomeriggio.

Con questa iniziativa, l'associazione organizzatrice intende ravvivare e valorizzare lo spirito del Carnevale, una festa dalle radici profonde, riconoscendo l'impegno, la creatività e le capacità artistiche di chi partecipa. La realizzazione dei carri allegorici richiede infatti settimane di lavoro e coinvolge numerosi ragazzi e ragazze della valle. Allo stesso tempo, attraverso una competizione dedicata ai carri più piccoli, si vuole incentivare la partecipazione di famiglie, giovani e gruppi di amici, rendendo il Carnevale un momento davvero condiviso.

Per i carri allegorici di medie e grandi dimensioni, trainati da motrici, la Pro Loco Paesana ha alzato per questa edizione il rimborso spese a 100 euro per ogni carro partecipante. Inoltre, una giuria appositamente selezionata assegnerà una premialità di 100 euro al carro ritenuto migliore e più originale.

Per i carri allegorici di piccole dimensioni, a spinta, sono previste tre premialità da 50 euro ciascuna, assegnate al carro più bello, al gruppo più numeroso con lo stesso tema e un premio speciale per l'originalità.

La giuria sarà composta da un rappresentante della Pro Loco Paesana, un rappresentante delle maschere storiche di Paesana, un rappresentante dell'amministrazione comunale e un rappresentante dei commercianti.

Per poter essere ammessi alla premiazione, i carri non dovranno essere offensivi o pericolosi e non dovranno avere trazione a motore a scoppio.

Le premiazioni si svolgeranno alle ore 12 di domenica 1° marzo, in piazza Piave.