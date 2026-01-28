Cherasco rafforza la comunicazione digitale del turismo

Nel corso del 2025 il Comune di Cherasco ha consolidato e sviluppato in modo significativo la propria strategia di comunicazione digitale, ottenendo risultati rilevanti in termini di visibilità, riconoscibilità e coinvolgimento del pubblico.

Le campagne pubblicitarie realizzate sul web, inserite nel percorso strategico del biennio 2024/25, hanno consentito di ampliare in modo consistente il bacino di utenza raggiunto. Complessivamente, le attività di promozione online hanno intercettato 3.244.134 persone uniche, superando i confini della community già acquisita e rafforzando la capacità di attrazione della destinazione su scala nazionale e internazionale.

Nel corso dell’anno, gli annunci e i contenuti promossi hanno generato 6.470.921 impression, ovvero visualizzazioni complessive dei messaggi pubblicitari. Questo dato evidenzia una presenza costante e continuativa di Cherasco nei flussi digitali, resa possibile da una pianificazione attenta e distribuita lungo l’intero arco dell’anno. La frequenza media pari a 1,99 indica che ogni persona raggiunta ha visualizzato i contenuti quasi due volte, garantendo un equilibrio efficace tra ampiezza della copertura e qualità dell’esposizione, senza saturare il pubblico.

Particolarmente significativo è il livello di coinvolgimento generato: le campagne hanno prodotto 176.726 interazioni, tra like, commenti, condivisioni e altre azioni sui contenuti. Un dato che conferma la capacità della comunicazione di stimolare interesse attivo, dialogo e partecipazione, grazie a una narrazione coerente e riconoscibile.

Questi risultati sono il frutto di un lavoro di squadra costante e coordinato del personale dell’Ufficio Turistico di Cherasco, che ha saputo coniugare competenze operative, conoscenza profonda del territorio e visioni lungimiranti in grado di orientare le scelte comunicative nel medio-lungo periodo. L’approccio condiviso e strategico ha permesso di costruire una comunicazione solida, continuativa e capace di evolversi nel tempo, valorizzando in modo autentico l’identità della città.

Attraverso i canali digitali, Cherasco è stata posizionata in modo sempre più chiaro come destinazione delle Langhe in cui vivere un’esperienza di turismo Slow, attenta alla qualità del tempo, alla relazione con il territorio e alla sostenibilità delle pratiche turistiche. I contenuti hanno valorizzato il patrimonio storico-culturale, il turismo di prossimità e le progettualità locali, contribuendo a costruire un’immagine autentica e contemporanea della città.

Un ruolo centrale è stato svolto dalla valorizzazione del “Sistema Cherasco”, raccontato attraverso una comunicazione integrata delle iniziative locali, delle collaborazioni con il territorio e dei progetti legati alla sostenibilità. La presentazione di case history e buone pratiche ha reso il racconto più concreto e vicino alle nuove generazioni, rafforzando il senso di appartenenza e la riconoscibilità della destinazione.

Le campagne hanno inoltre garantito una continuità di visibilità durante tutto l’anno, contribuendo alla destagionalizzazione dell’attenzione su Cherasco. La pianificazione è stata calibrata anche in relazione ai principali eventi del territorio, come Cheese a Bra e la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, intercettando pubblici già sensibili ai temi dell’enogastronomia, della cultura e della qualità dell’esperienza turistica.

Alla luce dei risultati raggiunti nel 2025, il rinnovo delle attività di comunicazione per il 2026 si inserisce in un percorso di continuità strategica. L’obiettivo è consolidare ulteriormente il posizionamento costruito, valorizzare il lavoro svolto e rafforzarne efficacia, coerenza e riconoscibilità nel medio-lungo periodo, confermando Cherasco come una destinazione di riferimento per il turismo culturale e sostenibile nelle Langhe.

«I risultati ottenuti nel 2025 confermano la validità del percorso intrapreso da Cherasco nella comunicazione digitale. – dicono sindaco Claudio Bogetti, vicesindaco Umberto Ferrondi e consigliera Mara Degiorgis presenti all'incontro di sintesi della campagna comunicazione digitale - Grazie a una strategia coerente e al lavoro qualificato dell’Ufficio Turistico, siamo riusciti a rafforzare la visibilità e l’identità della nostra città, valorizzandone il patrimonio culturale, la sostenibilità e la qualità dell’esperienza turistica. Un impegno che proseguirà anche nel 2026, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Cherasco come destinazione di riferimento nelle Langhe».