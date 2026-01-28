Giornata della Memoria: bambini e studenti al Tapparelli di Saluzzo per ascoltare i ricordi degli ospiti

In occasione della Giornata della Memoria, la Residenza Tapparelli martedì il 27 gennaio, ha accolto gli alunni del Liceo Bodoni per un incontro intenso e autentico.



Gli ospiti hanno condiviso le loro testimonianze del periodo della guerra, racconti vissuti in prima persona, capaci di trasformare il ricordo in memoria viva.

All’incontro hanno partecipato anche il Direttore Generale della Residenza, Massimo Perrone, i professori e il dirigente scolastico Davide Laratore, a sottolineare il valore educativo e umano di questo momento di ascolto e dialogo tra generazioni.





Il giorno dopo, sempre per la ricorrenza il Tapparelli ha accolto le classi quarte della scuola primaria Pivano, accompagnate dalle maestre Paola, Simona, Teresa e Claudia.

Ad aprire la mattinata è stata l’introduzione della maestra Piera Carena, che ha guidato i presenti in un momento di ascolto e riflessione.

Presenti all'incontro anche la Presidente Tiziana Drago e il Direttore Generale Massimo Perrone. Sono seguite le testimonianze dei nostri residenti, parole preziose e cariche di vissuto.

Francesco, che ha da poco compiuto 100 anni, ha raccontato la sua esperienza in un campo di lavoro in Germania, lasciando tutti in silenzio, profondamente colpiti.

Anche Irma, Marisa, Margherita, Paola, Maria e Giuseppe hanno condiviso ricordi e momenti difficili di quel periodo, affidando ai più giovani frammenti di memoria che non devono andare perduti.

I bambini, attenti e curiosi, hanno posto domande sincere e profonde, dimostrando quanto l’incontro tra generazioni sia uno strumento potente per custodire la memoria e costruire consapevolezza.