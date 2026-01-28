Il coro Ana “Tenente Guglio Bracco” di Revello rinnova il direttivo

Si apre una nuova fase per il Coro Ana (Associazione nazionale alpini) ‘Tenente Guglio Bracco’ di Revello.

Nei giorni scorsi lo storico sodalizio musicale si è riunito per il rinnovo del direttivo, al termine del mandato triennale del presidente Fabio Berardo, che passa il testimone dopo un periodo intenso e ricco di iniziative.

Davide Pagge, è il nuovo presidente, vice Enzo Miretti, tesoriere Davide Bertone, segretario Alessandro Bergia, mentre completano il consiglio Roberto Barberis, Beppe Odetto e Luca Chiabrero. Confermato Gianfranco Cavallo come direttore.

Durante l’assemblea, i coristi hanno voluto ringraziare tutti i membri del direttivo uscente e in particolare al presidente Berardo per l’impegno durante i suoi anni di presidenza volto a migliorare l’organico, incentivare la partecipazione e favorire l’ingresso di nuove voci.

Dal direttivo arriva anche un invito: “La nostra corale, che fa parte della sezione Ana di Saluzzo, è aperta a quanti desiderano avvicinarsi al canto, senza finalità professionali, ma con l’intento di condividere un’esperienza musicale all’insegna dell’aggregazione e della socialità. Le prove si tengono il martedì sera alle 21 a Revello, nella sede di via Vittorio Emanuele III, di fronte alla Confraternita”.