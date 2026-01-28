La “Giornata della Memoria” a Govone in onore di Michelina Saracco, "Giusta tra le Nazioni" [FOTO]

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, in occasione della “Giornata della Memoria”, la cerimonia di ricordo dedicata in particolare alla govonese Michelina Saracco, a cui nel 1988 venne conferita l’alta onorificenza di “Giusta tra le Nazioni”.

Dopo una breve sosta accanto alla targa e all’albero che il Comune di Govone collocò nel parco del castello nel 2017, studenti e ospiti si sono ritrovati nel salone “La Serra”, dove sono state evocate le terribili giornate delle persecuzioni naziste contro gli ebrei e ricordata la bellissima figura di Michelina Saracco, proprietaria con il marito di un servizio di autobus, che con grande coraggio salvò in quei giorni dalla deportazione alcuni membri della famiglia di Vittorio Dan Segre, nascondendoli nella propria abitazione.

A raccontare la figura della nonna è stata la nipote Sara Rosso, oggi cittadina svizzera, che ha ricordato il grande cuore e l’amore per gli altri che la nonna mantenne per tutta la vita, esempio di bontà e dedizione famigliare per tutta la comunità.

Sono intervenuti il sindaco di Govone Giampiero Novara, l’assessore alle politiche giovanili Valentina Rosso, la dirigente dell’Istituto Comprensivo “Govone” Laura Ragazzo e le classi 1e, 2e e 3e della scuola secondaria di primo grado, circa 120 allievi.

Presenti anche i famigliari della signora Rosso, il luogotenente Mauro Araldo, comandante del presidio dei Carabinieri di Govone, l’ex sindaco Ornella Ponchione che ha coordinato l’incontro, e molti cittadini, alcuni dei quali conobbero la signora Michelina Saracco.

La “Giornata della Memoria” è stata istituita dallo Stato Italiano nel 2000 per ricordare le vittime dell’Olocausto, la persecuzione dei cittadini ebrei, i prigionieri di guerra che morirono nei campi di concentramento e tutti coloro che, a rischio della propria vita, hanno salvato e protetto i ricercati e i perseguitati.

Nella circostanza a Govone si ricorda anche Giovanni Morra (1909-1943), combattente in Albania e sul fronte russo, che morì in campo di concentramento.