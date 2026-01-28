L'INTERVISTA / Giacomo Poretti atteso protagonista di “Condominio mon amour" al teatro Milanollo di Savigliano

Questo 2026 si apre coi fiocchi per la stagione teatrale di Savigliano: approderà stasera, mercoledì 28 gennaio, per la prima volta in assoluto al teatro Milanollo, Giacomo Poretti, inconfondibile trascinatore comico del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, insieme alla sua compagna professionale di vita Valentina Cristofori, con la commedia “Condominio mon amour”.

Un appuntamento attesissimo, promosso da “Piemonte dal vivo” e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano, che si terrà alle 21, con Giacomo reduce dai successi al cinema del docu-film “Attitudini: nessuna” (oltre alle varie storiche pellicole, prima fra tutte “Tre uomini e una gamba") e al teatro Arcimboldi di Milano, nella puntata speciale di “Zelig”, trasmessa su Canale 5 a celebrazione dei 30 anni della trasmissione di talenti comici.

Proprio il milanese, interista doc (memorabile la maglietta sfoggiata da Giacomo, la numero 21 di Sforza nel film "Tre uomini e una gamba", perché quella di “Ronaldo il fenomeno era finita”) si è concesso per una ricca intervista telefonica in esclusiva per la nostra testata on line Targatocn.

Signor Poretti, in questa commedia interpreterà Angelo, un custode di condominio rimpiazzato da un’App. Quali saranno i motivi di interesse che vorranno spingere il pubblico di stasera, di un Milanollo già “sold out”, a seguirla?

“Io e Daniela Cristofori abbiamo scritto questo spettacolo, con la preoccupazione e il desiderio di riflettere sul lavoro, sulle dinamiche che si stanno verificando in questo periodo storico a causa, o per fortuna, della tecnologia e dell’intelligenza artificiale e quindi ci interessava farlo in maniera ironica, ma anche riflessiva. Ci volevamo domandare quanto possa incidere o quanto stia incidendo la tecnologia nella vita degli esseri umani e poi chiederci se, oltre all’impatto psicologico e culturale, ci sia anche un impatto sull’impiego degli esseri umani nel lavoro. Tutta questa riflessione l’abbiamo quindi riservata nella nostra commedia”.

Il suo rapporto professionale con Daniela Cristofori è florido: Quanti gli spettacoli prodotti con lei e quante volte siete dunque già stati in scena?

“'Condominio mon amour' è il terzo spettacolo che scriviamo insieme e che portiamo in giro nei teatri. Il primo è stato ‘Litigar danzando’, uno spettacolo sul litigio delle coppie; il secondo, 'Funeral home', è stato invece una commedia sulla vecchiaia e sulla morte. Poi, appunto, 'Condominio mon amour': un lavoro molto bello, affascinante, fatto di tematiche che ci piacciono e siamo fortunati ad averle inscenate. Sarà, credo, la sessantesima o settantesima replica che stiamo proponendo in giro per l’Italia, non ho il conto preciso, ma so dirle che alla fine della stagione saranno un centinaio”.

L’anno scorso al Milanollo di Savigliano vi fu Marina Massironi, sua vecchia conoscenza, che interpretò la commedia “Ma che razza di Otello?”. Ora tocca a lei e Cristofori qui in Piemonte. Che rapporto ha con la nostra Regione?

“Il Piemonte lo conosco per motivi turistici e lavorativi. Ovviamente sono stato in tante città del Piemonte e verremo stasera anche a Savigliano, dimostrando quindi un ottimo rapporto. Qui il pubblico del Piemonte è molto attento, caloroso e riflessivo. Questo per me è un aspetto super positivo”.

Non posso non domandarle alcune curiosità sul trio storico che compone con Aldo e Giovanni e su come si sia trovato recentemente nella puntata speciale del trentennale di Zelig su Canale 5.

“Il rapporto con Aldo e Giovanni è ottimo, straordinario e lo abbiamo raccontato nel docu-film 'Attitudini: nessuna' e, per 'Zelig', siamo andati a rendere omaggio a questa trasmissione. Principalmente siamo legati a due programmi: uno in particolare è 'Mai dire gol' con la 'Gialappa’s band' , l’altro è 'Zelig', invece, più per vicinanza cittadina, ecco”.