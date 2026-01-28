Neve e pulizia strade: se l'eccesso di zelo diventa mancanza di buon senso e spreco di denaro pubblico [VIDEO]

Nevica e inevitabilmente si accende il dibattito sulla pulizia delle strade, ma questa volta il problema rischia di essere l'eccesso di zelo.

"Questa mattina - ci scrive un lettore - percorrevo l'autostrada A6 in direzione Torino e, come altri automobilisti, mi sono trovato in coda dietro a tre mezzi spartineve che hanno creato una lunga coda fino all'altezza del casello di Fossano, ma non stavano di fatto pulendo la strada perché già sgombera dalla neve.

A dimostrarlo, come si nota nel video che allego, è il fatto che le pale dei mezzi, abbassate sull’asfalto, sfregavano contro il manto stradale provocando scintille.

Se non c’è neve, perché non calibrare l'effettivo intervento dei mezzi? Siamo contenti che le strade vengano pulite per consentirne la percorribilità in sicurezza, ma in questo caso abbiamo assistito a un eccesso di zelo che si traduce in uno spreco di denaro che grava anche sulle nostre tasche perché il biglietto delle autostrade ha certo il suo peso.

Una situazione che fa riflettere, soprattutto se confrontata con le difficoltà economiche che spesso vengono lamentate dagli enti locali, costretti – come ricordano gli stessi amministratori – a “centellinare” le risorse disponibili per garantire la percorribilità e la sicurezza delle strade".