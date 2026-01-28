Ambrogio Invernizzi annuncia la nascita dell’Appli (Associazione Produttori Proteine del Latte)

“APPLI nasce per dare risposta a un’esigenza” - racconta Ambrogio Invernizzi presidente della neonata associazione che raccoglie i Produttori di Proteine del Latte, durante l’incontro presso la Camera dei Deputati – “Abbiamo sentito la necessità di costituire un’associazione perché oggi questo ambito non è più una commodity ma un tema che incrocia salute, ricerca, filiera e politica industriale. L’associazione nasce per dare voce unitaria a un settore che può diventare strategico per il Paese se accompagnato da ricerca e qualità, partendo fin da subito dall’interazione tra chi produce il latte, chi lo trasforma e chi fa ricerca”.

L’annuncio durante il convegno WHY ITALIA – il bello e il buono – svoltosi nella suggestiva Sala della Lupa della Camera dei Deputati - presentazione dei risultati del progetto realizzato da Deloitte nell’ambito dell’Osservatorio Private: una lettura del tessuto imprenditoriale nazionale supportato da un’attenta analisi dei dati sul sistema economico italiano nel periodo 2018-2024 - arco temporale particolare per il susseguirsi dei numerosi eventi che lo hanno caratterizzato – e le considerazioni sull’andamento del sistema nel 2025 e le prospettive 2026.

All’incontro, presentato da Eugenio Puddu – Deloitte Private A&A Private Leader - hanno preso parte il Vicepresidente della Camere – on. Fabio Rampelli, il Viceministro dell’Economia e delle Finanza – on. Maurizio Leo, l’on. Fabrizio Comba – X Commissione Attività Produttive, Valeria Brambilla – AD Deloitte & Touch, Ernesto Lanzillo - Private Leader Deloitte Central Mediterranean, Paolo Mascarino – Presidente Federalimentare, Fabio Pompei – AD Deloitte Central Mediterranean e Luca Sburlati – Presidente Confindustria Moda. La relazione finale è stata affidata all’On. Aldo Mattia - VIII Commissione Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici.

Interventi che hanno consentito di creare una reale occasione di confronto tra istituzioni e imprenditoria italiana, per la condivisione della visione di un percorso che possa condurre ad una crescente competitività dell’intero comparto imprenditoriale nazionale, fulcro di eccellenze uniche e apprezzate in tutto il mondo.

“Oggi la competizione non è tra singole imprese ma tra sistemi Paese. In una prospettiva di Sicurezza e Interesse Nazionale auspico che le Istituzioni del nostro Paese si impegnino a seguire con crescente attenzione il tessuto industriale italiano e per quanto possibile affiancare quelle aziende che concorrono a garantire un perimetro di affidabilità e di stabilità economica e sociale anche in una prospettiva Geoeconomica. Per progettare una crescita è però anche necessario disporre di strumenti come il progetto WHY ITALIA, che forniscono dati e analisi oggettive, spunto per la creazione delle strategie future” – prosegue Invernizzi che poi conclude – “La nascita dell’APPLI va esattamente in questa direzione: abbiamo raccolto il segnale di un’esigenza, analizzato le richieste del mercato, ma soprattutto crediamo di poter costruire un percorso di sviluppo per un settore che giocherà, nell’immediato futuro, un ruolo strategico soprattutto a livello internazionale. Le proteine del latte rappresentano oggi una risorsa il cui domani è definito da contorni di forte crescita e richiesta”.

Affermazioni che trovano riscontro nelle previsioni del mercato che vedono gli Stati Uniti come il maggiore consumatore di MPC/MPI, con il 47% della quota totale e con uno sviluppo di crescita previsto nei prossimi anni del +2,4% annuo. Mentre il mercato EU rappresenta il 10% del consumo totale, con una previsione di crescita del 1,3% annuo soprattutto nell’ambito della nutrizione per adulti e la nutrizione medica.