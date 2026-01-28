Cervasca riscopre il suo Carnevale: domenica 1° febbraio torna la grande sfilata nel cuore del paese

Il Carnevale a Cervasca non è mai stato soltanto una ricorrenza del calendario, ma un momento identitario, profondamente legato alla storia e alla tradizione del paese.

Nel corso degli anni, le vie del centro hanno visto sfilare personaggi che raccontano l’anima contadina della comunità, come Tota Bignetta, ispirata alla tipica frittella piemontese, Vin Bon, simbolo del vino buono e del brindisi condiviso, e i “Pisacan”, legati al fungo locale, prodotto che ancora oggi rappresenta un tratto distintivo del territorio. Maschere semplici e popolari, capaci di trasformare il Carnevale in una festa autentica, vissuta e partecipata.

Dopo diversi anni di assenza, questa tradizione torna finalmente protagonista con l’edizione 2026 della Sfilata di Carnevale di Cervasca, in programma domenica 1° febbraio. Un ritorno atteso e fortemente voluto, reso possibile grazie alla collaborazione tra la Parrocchia di Santa Maria Maddalena e il Comune, con il contributo di numerosi volontari che hanno dedicato tempo ed energie all’organizzazione dell’evento.

La sfilata prenderà il via alle ore 14.30 e attraverserà il centro cittadino lungo via Ubacco, via Borgo San Dalmazzo e via Roma, per concludersi in piazza dottor Bernardi, dove il clima di festa continuerà tra colori, musica e allegria. Per l’occasione sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti, fino a esaurimento, a conferma dello spirito di accoglienza che da sempre caratterizza il Carnevale cervaschese.

Saranno sei i gruppi mascherati presenti, pronti ad animare il pomeriggio con coreografie e costumi: I Magici Senza Nome di Cervasca, I Vinatè di Roccabruna, il gruppo Scooby-Doo di Vigone, vincitore di Scivolandia 2026, Roatix alle Olimpiadi di Roata Chiusani, l’A.P.S. The Scarlet Stars – Majorettes di Peveragno e La Cricca et Demunt di Demonte. Un parterre variegato che unisce realtà locali e ospiti del territorio, nel segno della condivisione e del divertimento.

L’edizione 2026 si presenta così come un ponte tra passato e presente: da un lato il recupero delle maschere e delle tradizioni storiche di Cervasca, dall’altro l’energia dei gruppi mascherati e dei carri, capaci di coinvolgere famiglie, bambini e visitatori.

Un appuntamento che promette di riportare il Carnevale al centro della vita del paese, trasformando per un giorno Cervasca in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il sorriso diventa protagonista.