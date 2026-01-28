Monfortinjazz compie 50 anni e per l'occasione i Kings of Convenience tornano a Monforte d'Alba

Monfortinjazz celebra un traguardo storico e apre il programma dei 50ª anni di concerti annunciando il ritorno di uno dei nomi più amati della scena internazionale, già protagonista di un concerto memorabile nel 2015: i Kings of Convenience. Il duo norvegese tornerà sul palco di Monforte d’Alba domenica 26 luglio alle 19 in un dialogo ideale tra passato e presente, tra la memoria di una delle esibizioni più amate del festival e lo sguardo verso il futuro di una manifestazione che, da cinquant’anni, è punto di riferimento per la musica di qualità in Italia e in Europa.



Formati a Bergen alla fine degli anni Novanta da Erlend Øye ed Eirik Glambek Bøe, i Kings of Convenience incarnano da oltre vent’anni il volto più intimo ed elegante dell’indie pop europeo: armonie vocali cristalline, chitarre acustiche, una scrittura capace di parlare sottovoce e arrivare lontano. Per questo ritorno a Monfortinjazz, il concerto sarà impreziosito da un trio d’archi, che arricchirà ulteriormente il loro suono essenziale, promettendo una serata di grande intensità emotiva e ascolto profondo.



I festeggiamenti per i 5O anni di Monfortinjazz si inseriscono inoltre in un momento significativo per l’Associazione Monfortearte, che a gennaio 2026 ha annunciato la propria trasformazione ufficiale in Organizzazione di Volontariato (ODV). Un passaggio che segna un nuovo capitolo nell’impegno dell’associazione per la promozione dell’arte, della cultura e della comunità, sotto la presidenza di Adolfo Ivaldi e la direzione artistica di Renato Moscone e grazie alla partecipazione di un consistente e affiatato gruppo di volontari monfortesi.



Anche per questa edizione speciale, Monfortinjazz si realizza in collaborazione con Ponderosa Music and Arts, consolidando una sinergia che contribuisce a portare a Monforte d’Alba alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale internazionale.



Con i Kings of Convenience, Monfortinjazz festeggia nel segno dell’eleganza, dell’emozione e della continuità: cinquant’anni di storia che si rinnovano, fedeli a una visione artistica capace di attraversare il tempo.



Vendita online presso i circuiti ticketone.it , ticketmaster.it

Punti vendita diretta: EDICOLA BRUNO LUISA Tel: +39 0173 78129 / UFFICIO TURISTICO DI MONFORTE D'ALBA Tel: +39 0173 78202 , +39 375 8356711