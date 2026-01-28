 / Eventi

Monfortinjazz compie 50 anni e per l'occasione i Kings of Convenience tornano a Monforte d'Alba

Il duo norvegese, protagonista di un'esibizione memorabile nel 2015, aprirà il programma dell'edizione del cinquantenario domenica 26 luglio. Un concerto impreziosito da un trio d'archi per celebrare mezzo secolo di musica di qualità

Monfortinjazz celebra un traguardo storico e apre il programma dei 50ª anni di concerti annunciando il ritorno di uno dei nomi più amati della scena internazionale, già protagonista di un concerto memorabile nel 2015: i Kings of Convenience. Il duo norvegese tornerà sul palco di Monforte d’Alba domenica 26 luglio alle 19 in un dialogo ideale tra passato e presente, tra la memoria di una delle esibizioni più amate del festival e lo sguardo verso il futuro di una manifestazione che, da cinquant’anni, è punto di riferimento per la musica di qualità in Italia e in Europa.
 

Formati a Bergen alla fine degli anni Novanta da Erlend Øye ed Eirik Glambek Bøe, i Kings of Convenience incarnano da oltre vent’anni il volto più intimo ed elegante dell’indie pop europeo: armonie vocali cristalline, chitarre acustiche, una scrittura capace di parlare sottovoce e arrivare lontano. Per questo ritorno a Monfortinjazz, il concerto sarà impreziosito da un trio d’archi, che arricchirà ulteriormente il loro suono essenziale, promettendo una serata di grande intensità emotiva e ascolto profondo.

I festeggiamenti per i 5O anni di Monfortinjazz si inseriscono inoltre in un momento significativo per l’Associazione Monfortearte, che a gennaio 2026 ha annunciato la propria trasformazione ufficiale in Organizzazione di Volontariato (ODV). Un passaggio che segna un nuovo capitolo nell’impegno dell’associazione per la promozione dell’arte, della cultura e della comunità, sotto la presidenza di Adolfo Ivaldi e la direzione artistica di Renato Moscone e grazie alla partecipazione di un consistente e affiatato gruppo di volontari monfortesi.

Anche per questa edizione speciale, Monfortinjazz si realizza in collaborazione con Ponderosa Music and Arts, consolidando una sinergia che contribuisce a portare a Monforte d’Alba alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale internazionale.

Con i Kings of Convenience, Monfortinjazz festeggia nel segno dell’eleganza, dell’emozione e della continuità: cinquant’anni di storia che si rinnovano, fedeli a una visione artistica capace di attraversare il tempo.

Vendita online presso i circuiti ticketone.it, ticketmaster.it
Punti vendita diretta: EDICOLA BRUNO LUISA Tel: +39 0173 78129 / UFFICIO TURISTICO DI MONFORTE D'ALBA Tel: +39 0173 78202, +39 375 8356711

