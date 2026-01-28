 / Sport

Atletica Mondovì: Edoardo Cavallera sigla il record italiano Fispes categoria T37 nei 60 metri piani

Il 21enne di Benevegienna da quest’anno si allena alla pista del Beila con i gruppo dei velocisti ed è seguito dal tecnico Luca Candela

Edoardo Cavallera e Luca Candela

Al Palaindoor di Padova, nel weekend, è arrivato il record italiano Fispes categoria T37 nei 60 metri piani per Edoardo Cavallero dell'Atletica Mondovì Acqua S.Bernardo.

Il 21enne di Benevegienna, da quest’anno si allena alla pista del Beila con i gruppo dei velocisti ed è seguito dal tecnico Luca Candela:Si è avvicinato all’atletica da poco - questa è per lui la seconda stagione - dopo aver lasciato il basket, ma ha un sogno e un obbiettivo ben chiaro: le paralimpiadi di Los Angeles 2028. E’ giovane, veloce e il crono di oggi lo conferma: ci proviamo”.

