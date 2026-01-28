Il maltempo non ferma la Vigor Cycling Piasco, prosegue la preparazione in vista della stagione 2026

Le condizioni atmosferiche sfavorevoli non hanno impedito la continuità nella preparazione degli atleti della Vigor in vista della stagione ciclistica 2026. In particolare le sedute in palestra e cycling indoor.

Si punta soprattutto su esercizi metabolici, mirati a far conoscere meglio sé stessi, anche in chiave di concentrazione. I ragazzi sono sempre assistiti e supervisionati dai tecnici dello staff, coadiuvati dall'ex professionista Simone Olivero.

Ma ci sono stati anche momenti di svago, oltre a quelli di lavoro, per i giovani ciclisti. In particolare, sono stati festeggiati i compleanni di Matteo Silvestri di Volvera, della categoria esordienti, sabato 24 gennaio e del direttore sportivo di Piasco Gianfranco Lantermino, mentre oggi sarà la volta di un altro esordiente, il plurivincitore nella passata stagione Jacopo Altare di Fossano.

Così mentre il diesse Gianfranco Lantermino ha potuto godersi qualche ora di relax dedicandosi alla passione sugli sci unitamente alla famiglia, i giovani atleti si sono svagati festeggiando allegramente alcuni compleanni e vivendo altre situazioni piacevoli durante le sfilate dei carri allegorici di carnevale che hanno allietato numerose persone tra le vie di Busca.

Perchè anche queste giornate trascorse in armonia, sono utili a cementare il rapporto tra i vari atleti secondo le linee guida ciclistiche del club che punta alla formazione e alla crescita dei ragazzi alimentando lo spirito di gruppo.



