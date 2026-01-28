NUOTO PARALIMPICO / Il CSR sugli scudi a Ravenna, poker di ori per Alice Secchi

Si è svolta il 24 e 25 gennaio a Ravenna, presso la Piscina Gambi in vasca da 50 metri, la gara di nuoto paralimpico – Meeting Aquatica Fin/Finp, che ha regalato grandi soddisfazioni al Centro Sportivo Roero.

Protagonista assoluta Alice Secchi, che ha conquistato tre tempi limite S13 FINP, ottenendo così tre pass per la partecipazione ai campionati italiani assoluti. Un risultato di grande valore che premia il lavoro svolto in allenamento e la determinazione dell’atleta.

Eccellente il medagliere del CSR: quattro ori per Alice Secchi e sesto posto nella classifica di società.

Grande soddisfazione anche per l’allenatrice Lorenza Bar, che vede ripagato l’impegno quotidiano e la crescita costante del gruppo.

Prossimo appuntamento il 15 febbraio a Bologna, nel Trofeo Interregionale “Due Torri”

In gara ci saranno: Alice Secchi e Giorgia Susani con il gradito rientro di Lele Marcarino, seguito dal tecnico CSR Giulia Garzia.



