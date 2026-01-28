SCI ALPINO / Edoardo Saracco protagonista in Corea del Sud: suo il secondo slalom della Far East Cup

La trasferta in Corea del Sud di Edoardo Saracco prosegue alla grande.

Martedì 27 gennaio il carabiniere limonese ha vinto il secondo Slalom FIS valido del circuito della Far East Cup, che coinvolge Asia e Oceania.

Sulla pista ECO dell’Alpensia Ski Resort, il complesso sciistico che ha ospitato le Olimpiadi Invernali del 2018, Edoardo ha chiuso la sua gara con il tempo totale di 1’,32”,01/100, precedendo per 68/100 l’australiano Conor McAdam e per 1”,13/10 il norvegese Sebastian Hagan dello Stabaek Idraetsforening.

Al decimo posto il carabiniere bresciano Federico Romele. Ottime prestazioni lontano dalle piste di casa anche per la diciassettenne pecettese Anita Frola dell’Equipe Beaulard, che nella Discesa FIS disputata martedì 27 gennaio a Kimberley, nella provincia canadese della British Columbia, ha ottenuto un prestigioso quarto posto assoluto e secondo tra le Aspiranti, a 2”,23/100 dalla vincitrice, la canadese Mikayla Wunsch della University of Calgary, al traguardo in1’14”,63/100.

In campo maschile il torinese Jacopo Magro, anche luidell’Equipe Beaulard, si è classificato trentatreesimo assoluto e tredicesimo degli Aspiranti. Inoltre Anita Frola si è classificata ventunesima assoluta e decima delle Aspiranti nello Slalom FIS disputato sabato 24 gennaio sempre a Kimberley.

