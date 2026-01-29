A Saluzzo le prime selezioni “specifiche” per i Team Italy 2026 nelle categorie Special Abilities

A Saluzzo, sabato scorso, si sono svolte le prime selezioni “specifiche” per i Team Italy 2026 - categorie Special Abilities, presso la palestra della scuola "Dalla Chiesa" alla presenza del coach Roberta Bozzalla per il Team Unified Pom e dei coaches Isabella Berardo e Davide Fino per i Team Cheer.

Si tratta delle prime selezioni locali per formare il Team Italy” nella disciplina del cheerleading, nella categoria “Special abilities” dell' “Icu”, cioè l'organo di governo sportivo delle squadre di cheerleader, fondato nel 2004 negli Stati Uniti.

Erano presenti anche il sindaco Franco De Maria e l'assessore allo sport Enrico Falda.

Durante la giornata ci sono state due tipi di selezioni: al mattino il cheerleading acrobatico, al pomeriggio “performance cheer” (che prevedono esibizioni con i poms).

Sono state formate sia squadre miste, composte da giovani normodotati e non, siuadre composte solo da ragazze e ragazzi con disabilità.

"E’ stata davvero una giornata ricca di emozioni – dicono gli organizzatori – e abbiamo anche avuto il piacere di ricevere la visita del sindaco della città Franco Demaria con l’assessore allo Sport Enrico Falda. Ci piacerebbe allargare ancora il gruppo a ragazze e ragazzi che abitano nella zona di Saluzzo, quindi chi volesse unirsi alle squadre per vivere un'esperienza unica l’appuntamento è ogni martedì sera per l'allenamento fisso alla palestra Dalla Chiesa dalle 21 alle ore 22.30. ùI nostri prossimi obiettivi sono la partecipazione ai Nazionali che si svolgeranno a marzo vicino a Como e gli Europei previsti a luglio a Praga.

La Nazionale italiana vuole essere presente ad Orlando negli Usa nel 2027 per i Mondiali».

Per info è possibile contattare Isabella Berardo al numero 349 006 9452.