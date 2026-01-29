Cuneo-Ventimiglia, disagi senza fine: un’altra corsa cancellata

Continuano senza sosta i problemi per pendolari e viaggiatori della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia.

Ormai non passa giorno senza che, per una ragione o per l’altra, le corse subiscano rallentamenti o cancellazioni. Maltempo, frane, guasti al materiale rotabile e scioperi, sia italiani sia francesi, stanno trasformando quella che dovrebbe essere un’eccezione in una vera e propria normalità.

L’ennesimo episodio si è verificato nelle ultime ore, quando il treno regionale 11239, in partenza da Cuneo alle 18.41 e diretto a Limone Piemonte con arrivo previsto alle 19.19, è stato cancellato a causa di un guasto tecnico sulla linea. I viaggiatori diretti a Limone sono stati dirottati sul treno successivo, il 11241, in partenza da Cuneo alle 19.50, con inevitabili disagi e tempi di attesa prolungati.

Una situazione che, purtroppo, non sorprende più chi utilizza quotidianamente la linea. Tuttavia, la ripetitività dei disservizi continua ad alimentare rabbia ed esasperazione tra gli utenti, che chiedono interventi strutturali e soluzioni durature per una tratta considerata strategica ma sempre più inaffidabile.