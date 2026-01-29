 / Attualità

Demonte in lutto per la morte del signor Angelo Barp, per tanti anni panettiere del paese

Aveva 84 anni. I funerali sabato mattina, nella chiesa di San Donato

Demonte piange la scomparsa di Angelo Barp, ex panettiere, spentosi all’età di 84 anni. Figura conosciuta e stimata in paese, Barp ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento per la comunità locale, legando il suo nome al lavoro e alla tradizione del pane.

A darne il triste annuncio sono la moglie Ida, i figli Manuela ed Ezio con Maria, le sorelle Franca, Albertina e Valeria, insieme ai nipoti e ai parenti tutti.

Il funerale, proveniente dall’Ospedale A. Carle di Confreria, sarà celebrato sabato 31 gennaio alle ore 10.30 nella chiesa di San Donato di Demonte. Seguirà la tumulazione nel cimitero di San Rocco Castagnaretta. Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 30 gennaio alle ore 20 nella stessa chiesa.

Con la sua scomparsa, Demonte perde un uomo legato al lavoro, alla famiglia e alla vita del paese. Alla famiglia il cordoglio della comunità e della redazione.
 

