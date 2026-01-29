"Addio all'uomo del formaggio": Limonetto saluta Luciano Viale

Lutto a Limone Piemonte per la scomparsa, all'età di 66 anni, di Luciano Viale, allevatore di bovini da latte e titolare di un piccolo caseificio ai tetti Cortasse, a Limonetto.
Lascia i fratelli Luigi, Spirito, Giuseppe, Roberto, Natale e la sorella Margherita con la quale gestiva l'attività.
I funerali si svolgeranno alle 10,30 di venerdì nella chiesa di Limonetto dove questa sera (giovedì) alle 19 verrà recitato il rosario. Le spoglie di Luciano riposeranno nel cimitero locale.
La pagina Facebook "Limonetto" lo ha ricordato attraverso un post pubblicato dopo la notizia della sua scomparsa.
ADDIO ALL'UOMO DEL FORMAGGIO
In tanti andavano ad acquistare il formaggio ai tetti Cortasse, dove Rita e Luciano avevano un piccolo caseificio.
Lo ricordiamo con affetto e ci stringiamo intorno ai fratelli Viale, ultimo presidio sulle montagne di Limonetto.